國內COVID-19疫情持續延燒，中央流行疫情指揮中心17日公布新增1210例本土病例。在台北車站施打站等候接種的民眾，從大廳排隊排到戶外廣場。（鄧博仁攝）

國內COVID-19疫情持續延燒，中央流行疫情指揮中心17日公布新增1210例本土病例。在台北車站施打站等候接種的民眾，從大廳排隊排到戶外廣場。（鄧博仁攝）

國內COVID-19疫情持續延燒，中央流行疫情指揮中心17日公布新增1210例本土病例。在台北車站施打站等候接種的民眾，從大廳排隊排到戶外廣場。（鄧博仁攝）

國內COVID-19疫情持續延燒，中央流行疫情指揮中心17日公布新增1210例本土病例。在台北車站施打站等候接種的民眾，從大廳排隊排到戶外廣場，有民眾則在二樓咖啡廳內愜意的喝著咖啡。（鄧博仁攝）

國內COVID-19疫情持續延燒，中央流行疫情指揮中心17日公布新增1210例本土病例。在台北車站施打站等候接種的民眾，從大廳排隊排到戶外廣場。（鄧博仁攝）

國內COVID-19疫情持續延燒，中央流行疫情指揮中心17日公布新增1210例本土病例。在台北車站施打站等候接種的民眾，從大廳排隊排到戶外廣場，其中不乏許多移工。巧合的是由張正及廖雲章發起的《燦爛時光東南亞飛地公民記者培訓營》，星期日正好在台北車站舉辦活動，讓更多民眾了解移工真正的心聲。（鄧博仁攝）

國內COVID-19疫情持續延燒，中央流行疫情指揮中心17日公布新增1210例本土病例。台北車站施打站護理人員忙著趕緊準備疫苗，旁邊一位護理師抽空吃便當，有位民眾則在外頭趁著空檔吃午餐。（鄧博仁攝）

國內COVID-19疫情持續延燒，中央流行疫情指揮中心17日公布新增1210例本土病例。總是擠滿用餐民眾的台北車站美食街，這星期假日異常的冷清。（鄧博仁攝）

本土疫情嚴峻，日前公布的中重度個案中有1人為未接種疫苗的2歲兒童，該名兒童14日確診，隨後轉為重症並入住加護病房搶救。中央流行疫情指揮中心17日公布新增1210例本土病例。適逢週末假日，台北市大安森林公園內，小朋友戴口罩玩遊樂器材。（鄧博仁攝）

本土疫情嚴峻，日前公布的中重度個案中有1人為未接種疫苗的2歲兒童，該名兒童14日確診，隨後轉為重症並入住加護病房搶救。中央流行疫情指揮中心17日公布新增1210例本土病例。

在台北車站施打站等候接種的民眾，從大廳排隊排到戶外廣場。巧合的是由張正及廖雲章發起的《燦爛時光東南亞飛地公民記者培訓營》，17日正好在台北車站舉辦活動，讓更多民眾了解移工真正的心聲。適逢週末假日，台北市大安森林公園內，小朋友戴口罩玩遊樂器材。