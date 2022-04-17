圖輯》畫面驚人！連三日確診破千 北車接種人潮爆滿排到戶外 19:082022/04/17 中時 鄧博仁 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國內COVID-19疫情持續延燒，中央流行疫情指揮中心17日公布新增1210例本土病例。在台北車站施打站等候接種的民眾，從大廳排隊排到戶外廣場。（鄧博仁攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國內COVID-19疫情持續延燒，中央流行疫情指揮中心17日公布新增1210例本土病例。在台北車站施打站等候接種的民眾，從大廳排隊排到戶外廣場。（鄧博仁攝） 國內COVID-19疫情持續延燒，中央流行疫情指揮中心17日公布新增1210例本土病例。在台北車站施打站等候接種的民眾，從大廳排隊排到戶外廣場。（鄧博仁攝） 國內COVID-19疫情持續延燒，中央流行疫情指揮中心17日公布新增1210例本土病例。在台北車站施打站等候接種的民眾，從大廳排隊排到戶外廣場。（鄧博仁攝） 國內COVID-19疫情持續延燒，中央流行疫情指揮中心17日公布新增1210例本土病例。在台北車站施打站等候接種的民眾，從大廳排隊排到戶外廣場，有民眾則在二樓咖啡廳內愜意的喝著咖啡。（鄧博仁攝） 國內COVID-19疫情持續延燒，中央流行疫情指揮中心17日公布新增1210例本土病例。在台北車站施打站等候接種的民眾，從大廳排隊排到戶外廣場。（鄧博仁攝） 國內COVID-19疫情持續延燒，中央流行疫情指揮中心17日公布新增1210例本土病例。在台北車站施打站等候接種的民眾，從大廳排隊排到戶外廣場，其中不乏許多移工。巧合的是由張正及廖雲章發起的《燦爛時光東南亞飛地公民記者培訓營》，星期日正好在台北車站舉辦活動，讓更多民眾了解移工真正的心聲。（鄧博仁攝） 國內COVID-19疫情持續延燒，中央流行疫情指揮中心17日公布新增1210例本土病例。台北車站施打站護理人員忙著趕緊準備疫苗，旁邊一位護理師抽空吃便當，有位民眾則在外頭趁著空檔吃午餐。（鄧博仁攝） 國內COVID-19疫情持續延燒，中央流行疫情指揮中心17日公布新增1210例本土病例。總是擠滿用餐民眾的台北車站美食街，這星期假日異常的冷清。（鄧博仁攝） 本土疫情嚴峻，日前公布的中重度個案中有1人為未接種疫苗的2歲兒童，該名兒童14日確診，隨後轉為重症並入住加護病房搶救。中央流行疫情指揮中心17日公布新增1210例本土病例。適逢週末假日，台北市大安森林公園內，小朋友戴口罩玩遊樂器材。（鄧博仁攝） 本土疫情嚴峻，日前公布的中重度個案中有1人為未接種疫苗的2歲兒童，該名兒童14日確診，隨後轉為重症並入住加護病房搶救。中央流行疫情指揮中心17日公布新增1210例本土病例。 在台北車站施打站等候接種的民眾，從大廳排隊排到戶外廣場。巧合的是由張正及廖雲章發起的《燦爛時光東南亞飛地公民記者培訓營》，17日正好在台北車站舉辦活動，讓更多民眾了解移工真正的心聲。適逢週末假日，台北市大安森林公園內，小朋友戴口罩玩遊樂器材。 竟讓民眾裸身抗疫 龍騰、亞台新型採檢刷 取樣效率增 #新冠肺炎 #台灣 #疫情 #染疫 #疫情嚴峻 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 西安臨時宣布16日起加強管控 全市社區人員非必要不外出 03:082022/04/16 兩岸 蘇州疫情升級 多區域封控 04:102022/04/17 全球財經 疫情升溫遊客直直落 七股潟湖業者嘆「又回到去年夢魘」 16:482022/04/16 寶島 高通膨凍未條 美退休族重返職場 04:102022/04/17 全球財經 蘇州防疫升級 社區封閉式管理、離市需憑24小時核酸陰性 13:132022/04/16 兩岸 幅度已達武漢疫情初期的一半 外銀：陸人員流動下降三成 04:102022/04/16 財經要聞 新創不難 國發會打造國內天使投資環境 17:532022/04/16 財經 新循環賽開打 循環賽結束 陳學進傲視群雄 04:102022/04/17 產業特刊 時評》 竟讓民眾裸身抗疫 18:542022/04/16 中時社論 中市市民開打莫德納第三劑 盧秀燕：踴躍接種是好現象 12:092022/04/16 生活 中重症＋10！首見「2歲幼童重症」 PTT網友嚇歪大喊怕了 07:002022/04/17 政治 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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