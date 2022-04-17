樂天桃猿17日以3比2險勝味全龍，在3連戰橫掃對手，猿隊拿下3連勝、龍隊則苦吞4連敗，先發5局失2分的王溢正拿下開季2連勝，也是他相隔397的先發勝，但他沒想太多，強調球隊贏球才是重點。

王溢正去年開季還在先發輪值中，但在3月16日拿下先發勝後，3場先發都吞下敗投，之後球隊也把他轉到牛棚，今年開季本來他也是定位在長中繼，但4月10日猿隊面對中信兄弟時，先發投手曾仁和僅投2球就傷退，王溢正臨危受命繳出4.2局好投。

在曾仁和需長期缺陣的情況下，王溢正也扛起重責，今天先發面對龍隊，唯一失分在3局下，被林智勝敲出帶有2分打點安打追平，但打線在下半局立刻有所回應，林立二壘安打打回超前分，總計王溢正共投5局用78球，投出2次三振、1保送，被敲5支安打、失2分，拿下本季第2勝。

總教練曾豪駒表示，賽前設定王溢正用球數約80球，他也誇讚「姊姊」此役整體控制不錯，與捕手林泓育的搭配也很好，「雖然他現在球速比較沒過去那麼快，但現在在投球節奏的快慢搭配、掌握度很不錯，直球、變化球的搭配使用也很好。」

王溢正也認為，現在自己的球速不像過去那麼快，在投球形態上必須要做出改變，「真的變滿多的，早期比較剛猛，想跟打者去對決、去拚，現在自己的能力下滑許多，就要靠經驗和一些輔助方式去跟打者對決。」

對於教練團讓他只投78球就換下場，王溢正說：「現在投完身體不會覺得累，教練有他們的安排，遵照教練的指示，可能我現在也有點年紀，還是要看身體狀況，避免受傷的風險。」但他笑著說，今天比賽唯一比較困擾的是比賽時間太早，讓他的生理時鐘比較不好調整。

中職在4月第2周起，周日的比賽都是下午2點05分開打，要等到5月15日那天，周日的比賽才會改回下午5點05分，若按照輪值，王溢正很有機會再面臨下午2點的比賽，他說：「這樣的比賽時間賽前調整會跟以往的比賽不同，之後可能會再跟教練商量看看，看能不能先發前一天的比賽讓我早一點回去休息。」