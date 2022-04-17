全球進入升息循環，美國債市出現殖利率倒掛，法國巴黎銀行財富管理觀察美國公債正經歷1973年以來最差季度，今年第一季表現甚至劣於標普500指數，然而從年初至今的利率快速重新定價，該銀行團隊對於成熟市場政府債券的看法，如今轉為「中性」。

法巴銀財富管理對美國政府債的整體觀點調整為「中性」，銀行團隊指出，這是過去九年以來第一次的觀點，且有新的方案替代現金投資，看好美國政府短債。

此外，法國巴黎銀行財富管理分別上調美國和德國10年期公債殖利率至2.5％和0.75％，並預期聯準會可能會在5月公佈並開始縮表。歐洲央行可能在第三季度減少量化寬鬆並在12月升息。

法巴銀財管前次看好成熟市場公債，是2013年發生了「全球債券大屠殺」事件，反映出市場下跌到出現谷底訊號，才有翻身的開始。

富蘭克林證券投顧表示，市場預測美國10年期公債殖利率於未來12個月（至2023年3月底）的中位數分別為2.75％、2.60％，由此數值顯示目前公債殖利率已有些超升，預期10年期公債殖利率若再向上攀升，保守型資金回補債券的意願應會提升。

富蘭克林投顧分析，今年以來主要債券類別殖利率均已上揚，評價面也逐漸合理，建議可先由中或低存續期間債券、並有商品生產元素的債券資產進行配置。不僅成熟市場公債的品類，以企業發行人為主的美國高收債，今年來受到聯準會緊縮政策及俄烏戰爭影響，利差顯著擴大至2020年的水平，然而現今高收益債的基本面良好，違約率處於歷史低檔，加上高收債發行人過去幾年積極進行再融資充足現金水位與強化債務結構，支持高收債市中期仍維持審慎樂觀的看法。