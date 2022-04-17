美國寶州第2大城匹茲堡(Pittsburgh)發生一起派對槍擊案，警方稱，該市東部一處短期租房客的派對，射手對人群連續開槍，造成至少2死11傷，還有不少未成年人。

警察到場時看到有些人慌不擇路，試圖從窗戶跳下逃生，又造成跌傷。多人被送往醫院，其中至少有 11 人有槍傷。

UPDATE #1



As many as 10 gunshot victims are being treated at area hospitals, three of them critical.



Police are gathering evidence at multiple crime scenes. https://t.co/15uT3SijJz pic.twitter.com/oNroO5Tepu — Pittsburgh Public Safety (@PghPublicSafety) April 17, 2022

這起事件發生在匹茲堡東部的阿利根尼(Allegheny)，警方表示，槍擊先發生在室內，但是室外似乎也有槍手，內外的行兇者共開了多達 50 槍。據 WTAE-TV 報導，現場發現了步槍和手槍的彈殼，而且分布地點頗廣，因為警方至少封鎖了8處封鎖區以保存證據，這些地方分佈在槍擊現場周圍的幾個街區。

匹茲堡警方的記者會上說，槍擊事件發生在中午 12 點 30 分左右，有200多名年輕租客舉行派對，結果有人對人群開槍，有2人中槍後送醫不治。

目前還未發布兇手的相關線索。