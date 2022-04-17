樂天桃猿以3比2擊敗味全龍，在3連戰中橫掃對手，開路先鋒林立5打數2支二壘安打、貢獻1打點，今年球季他扮演球隊稱職的開路先鋒，但不像過往打前段棒次的打者，剛上場都會多看幾球再出棒，林立則是會積極出棒，他表示，他自覺纏鬥性沒那麼好、三振率也高，因此只要設定的球種出現就會積極做攻擊。

林立本季目前出賽10場都是擔任第一棒，49打席敲出14支安打包含2發全壘打、貢獻10打點，另獲得2次四壞球保送及2次觸身球保送，打擊率3成18、上壘率3成67。

不過不同於其他打前段棒次的打者，剛上場時會多看幾球後再做攻擊，林立的攻擊型態是很積極出棒，對此他說：「我覺得自己的纏鬥性沒那麼好，大家也都知道我的三振率比較高，所以我要把握2好球前的好球做攻擊，能掌握住就不用在意要去做選球，如果我一直等，可能節奏也會被投手拉走。」

林立認為要積極出棒的前提是，賽前必需要設定好想攻擊的位置、球路，也會與教練討論對方投手行到，自己的攻擊方向要怎麼走，「賽前會想比較多。」他也提到像是面對球速動輒破150公里的洋投，如德保拉、索沙等人也是同樣的策略，「設定好球路去做攻擊，這是我一慣的策略。」