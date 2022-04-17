嘉義市公立幼兒園新生登記，家長帶小孩到現場線上登記。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市111學年度公立及非營利幼兒園已登記完畢，市府今年增加幼幼班招生名額，但復國、吳鳳、幸福等幼兒園仍非常搶手，登記人數超出預定招收名額約1倍，將於4月22日至4月29日間辦理公開抽籤。

嘉義市為鼓勵生育，促進勞參力，讓家長安心工作，近年來開設公立幼兒園、非營利幼兒園及國小附幼，弱勢兒有優先權，今年111學年度共有20園45班預計招收新生1206名幼童，已登記完畢，共有905名登記，包括一般生734名、優先入園生171名。

各園超額、缺額的落差大，尤其是招收2歲的幼幼班更明顯，復國幼兒園招收48名，卻有87名登記；吳鳳幼兒園招收16名，有31名登記；幸福幼兒園招收64名，有80名登記；小橘子非營利幼兒園招收16名，有24名登記；這些公幼都呈現僧多粥少的熱況，反觀國小附幼招生相對偏冷。

王姓家長認為，通常家長會選擇教學品質有口碑、環境寬敞優良、上下班接送孩子方便的公幼，因而會比較想讓孩子到老字號或專業型的幼兒園托育，但這些公幼又很搶手，難進去，最後可能家長就把孩子送到能延長托育時間的私立幼兒園了。

嘉義市教育處長林立生表示，因應家長對公幼的需求，市府今年擴大增設幼幼9班，增加142個名額，因而共有17班幼幼班，預計招收270名幼幼生，部分已有口碑的公幼登記人數超額，由幼兒園於22日至29日擇期辦理公開抽籤。

林立生表示，如未登記或超額抽籤未抽中的幼生，可於5月辦理第2次幼兒園招生時，向尚有缺額的幼兒園登記，此外，各國小附幼托育時間通常較公幼延長約半小時至1小時，對家長也是不錯的選擇。