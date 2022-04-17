上季奪下美聯MVP的日本「二刀流」大谷翔平受到大量關注，本季會有何表現令人期待，不過他一開始打擊狀況不怎麼好，與太空人打完4場比賽打擊率僅.118，還兩度繳出4支0，但這一切卻從對馬林魚的系列賽逐漸好轉，12日他在休息區搞笑幫球棒「CPR」急救，沒想到之後狀況真的回來了！

Shohei Ohtani’s last two games:



4-10

3 HR

6 RBI

1 SB

5 Runs



The MVP is back pic.twitter.com/ABmSpMQJ77 — Jake (@InheritedRunnrs) April 17, 2022

12日在主場對抗馬林魚其實他狀況就有好轉，首打席擊出滾地安打並演出盜壘成功，但他似乎不滿意自己表現，在休息區被拍到幫球棒做出CPR急救的搞笑鏡頭，讓身旁隊友笑到不行，大聯盟官網還開玩笑說「他是醫生嗎？」但此舉一出卻幫助他在接下來比賽全都擊出安打，最近兩場更敲出3轟。

在他幫球隊「急救」後的打擊率達.333，有3轟6分打點，狀況可說是漸入佳境，12日急救當天繳出4支1，接著下一場仍是4支1，對遊騎兵首戰擊出二壘安打並跑回1分，平均打擊率回升到.172，接著重頭戲來了，昨天比賽他5打數有2安打(2轟)貢獻3分打點，今天則是5打數2安打(1轟)3打點、跑回3分，僅吞1次三振。

Shohei Ohtani tried to give his bat CPR after getting off to a slow start at the plate this season 😂



(via @Cut4) pic.twitter.com/mrZjYQvGgn — Sports Illustrated (@SInow) April 12, 2022

目前大谷39打數擊出9安打(3轟)6分打點、跑回8分，有2次盜壘，打擊率來到.231，離上季的.257不遠了，相信他在搞笑之餘也不忘好好調整自己。不過在投球部分大谷吞下開季二連敗，總計投8.1局被敲10安打失掉7分，有14K、3保送，自責分率高達7.56，看到此情況有網友表示，他是否該考慮幫球或手套進行CPR了？