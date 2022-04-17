彰化家扶中心自強媽媽黃小玲，勇敢面對生活困境，心中有愛 ，孩子緊緊擁抱，說「媽媽我愛您」，讓人感動。（吳敏菁攝）

彰化家扶中心17日表揚自強母親和模範寄養媽媽，11則不畏逆境，面對離婚、喪偶、家暴或子女殘障、重病，面對挫折與挑戰，散發母愛光暉，家扶還特別製作「承擔」為主題紀錄影片，當孩子們一起說「媽媽我愛您」，全場熱淚盈眶。

二林鎮黃小玲媽媽，有過兩段婚姻，分別生下3位及2位子女，第一任丈夫染上毒癮家暴，忍痛離婚，第2段婚姻丈夫患憂鬱症尋短，小玲為了孩子，堅強面對，任職便利商店，態度親切，對顧客觀察細心，小玲說經濟條件不佳，但是心中富足，放假便帶著5子女參加公益活動。

鹿港鎮黃凱稜的丈夫病逝後要獨自照顧兩個兒子，本身受身心疾病所苦，為了孩子，勇敢克服困境，透過諮商學習改善親子緊張關係，經家扶輔導，順利取得照服員結業證明及考取照服員證照，投入長照工作的她，逐漸在工作中找到成就，生活也逐漸上軌道，還在仁德醫護管理專科學校高齡健康促進科進修，孩子也在她的激勵下努力讀書。

田中鎮龍紅艷21年前從大陸嫁至台灣，女兒才出生兩天，丈夫就車禍癱瘓臥床，她以新住民身分，求職屢屢碰壁，待過塑膠工廠、口罩工廠、機車零件工廠，還曾兼職禮儀社的樂隊，她說「為了這個家，這20年真的什麼苦都吃過了」，今年3月先生過世，女兒現也逐漸懂事，體諒母親辛苦。

會中還表揚秀水鄉吳淑妙與陳芝羚、埔鹽鄉蔣雪桂、員林市詹美瑛、竹塘鎮陳淑容、溪州鎮劉虹莉、彰化市涂芷瑩，和擔任12年寄養媽媽的芳苑鄉蕭惠文，逆境中承擔生活的重擔，不放棄心中有愛，讓人特別感動。

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