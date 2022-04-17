全國貓咪盃SCRATCH競賽暨機器學習AI程式設計示範賽，今年因疫情改為線上舉行，基隆市推派12支隊伍參賽，信義國中學生作品獲國中動畫組第2名殊榮。

全國貓咪盃競賽首次以線上平台連線方式舉行，依規定在3小時競賽時間內，學生要把握時間發揮創意，編寫動人故事、有趣的遊戲流程，或訓練出最聰明快速的AI自走車，此外，需同時注意程式邏輯設計，以及競賽平台、存檔細節。今年共有22縣市、260隊參賽，基隆市派出12隊伍參加遊戲組、動畫組及AI組競賽。

教育處表示，競賽選手與指導教師們賽前卯足全力備賽，除舉辦集訓營，許多隊伍也利用下課、放學或午休時間積極練習。17日比賽成績揭出爐，信義國中學生劉兆桐和鄭名玲獲國中動畫組第2名、同校陳仲安、鄭靖玄榮獲國中遊戲組佳作；安樂高中國中部學生高若喜、周冠宇贏得國中遊戲組佳作；武崙國中學生張壬豪和許晏端、林顯至和黃瑞龍獲國中AI組佳作佳績。

教育處指出，信義國中學生劉兆桐和鄭名玲使用Scratch程式設計軟體，完成題目「糧食安全」的動畫，描繪主角在手機上看到上海疫情引發的搶糧事件，探討糧食安全的重要，獲評審青睞，拿下國中動畫組第二名。

教育處長杜國正指出，在推廣資訊教育及相關競賽之餘，更希望學生能將運算思維及資訊能力多元應用，希望選手們參賽後，視野不只限於程式設計上，而是進一步體會團隊合作及解決問題的成就感，也期待藉由各方的互助合作及各校教師帶領下，讓資訊教育不斷進步。