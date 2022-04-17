路中突開車門擊落全大運跆拳道選手！老婦嗆：讓一下老人

跆拳道選手謝懷瑩，本月15日騎車行經羅斯福路1段，前方車子乘客竟直接打開車門，害他閃避不及，整個人摔飛出去。(翻攝自謝懷瑩臉書)

跆拳道選手謝懷瑩，本月15日騎車行經羅斯福路1段，因前方車子突然停在路中，後座乘客竟直接打開車門，害他閃避不及，整個人摔飛出去，導致手腳擦挫傷，而後座開車門的83歲葉姓老婦人，並不認為自己有錯，全案交由交通大隊事故鑑定釐清雙方責任。

謝懷瑩案發當天下午3點多，騎車要到羅斯福路3段的師大分部準備跆拳道比賽，行經羅斯福路1段北往南方向，前方一台進口轎車，65歲吳姓駕駛突然停在第3快車道，坐在後座的高齡母親想要下車購物，竟直接打開車門想要下車，事後還高聲指責謝，年輕人騎車都很快，讓一下老人家。

而謝懷瑩則稱，她騎乘的機車準備要停等紅燈，車速不快，但突如其來的門板，讓她反應不及，直接被撞飛倒在地上，造成手指瘀血紅腫，腳踝、膝蓋擦挫傷，未來可能會影響全大運比賽。

對於雙方爭執肇事責任，警方表示，轎車突然開啟車門，事故責任較大，至於後續相關鑑定，將由交通大隊調查釐清。