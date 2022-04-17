國民黨初選倒數一個月，為爭取在地選民支持，新北市議員擬參選人林鼎超除了早起參加里民送車活動外，林鼎超還坐高鐵追車到高雄，跨區服務，增加與選民互動機會，希望能成功爭取國民黨「三重蘆洲」選區市議員提名。

許多參加活動的鄰、里長看到林鼎超出現在高雄感到很驚喜，對於林鼎超這麼有衝勁也表示肯定。

這回南下，林鼎超說，會追到南台灣最大的原因是想要跟里民多點互動，他覺得只是在車子外面跟大家揮揮手、打招呼，這都只是一面之緣，因此，他只要是在時間允許的情況下，就會追隨里民的腳步南下，除了能和里民多點互動外，也趁機回高雄看看。

林鼎超認為，高鐵創造北高一日生活圈，服務選民是沒有分地區的，接下來進入倒數階段，他也會馬不停蹄地與更多在地民眾互動，只要在三重、蘆洲的高雄選民有需要，他也會想方設法來服務大家，希望藉此機會讓大家多認識他自己，盼在初選階段脫穎而出。