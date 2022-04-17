國小數學題越來越難，屢屢讓家長頭大，近日又有家長貼出一道小二的數學考題「83-37最接近多少？」，沒想到答案意外，看似簡單的減法竟考倒一票人，正確答案曝光後讓不少爸媽傻眼崩潰，直呼什麼邏輯？

一名家長在臉書社團《汐止集團》PO出一道小二的數學考題，題目寫道「估估看，答案最接近多少？83-37=( )」，答案有「60、50、40」三個選項，不少人都直覺答案是46，應該最接近50，結果正確答案竟然不是50，而是40。

答案曝光後讓不少人質疑，有網友指出，重點在「估估看」這三個字，意即「先估算再計算」，要先將83及37四捨五入後再計算，因此 80-40=40，並不是先把答案相減後才估算。

不少家長看到答案後傻眼，紛紛回應「什麼邏輯」、「出這個考題真的很沒有意義啊」、「這到底是什麼爛題目爛邏輯」、「搞死一堆人了！」、「台灣的教育真的有問題」，由於題目引起爭議，事後也有人說「我們學校老師說這題40、50都可以」。