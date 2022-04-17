南韓夯女團BLACKPINK成員Jennie有「人間香奈兒」美稱，從作品到穿搭都是粉絲追隨的指標，最近她將髮色染成顯眼的橘色，低調赴美後參加各式代言活動；隔沒兩天就被眼尖粉絲拍到她現身Coachella音樂祭，只見Jennie穿著綁帶露背裝，火辣程度破表，想不注意到她的存在也難。

Jennie當天雖以觀眾身分在台下欣賞歌手表演，卻仍被眼尖粉絲拍到她身穿露背裝，白色綁帶上衣讓整個美背外露，側身入鏡的後背美景一覽無遺；雖然照片略為模糊，依舊可見她隨興穿搭的性感藏不住，期間還隨音樂舞動，看得出來十分享受。

Jennie穿上鏤空綁帶上衣，背後美景盡露。（圖／取自IG）

讓許多網友敲碗：「請Jennie釋出ootd(當天穿搭)」、「好辣喔！可以公開穿搭照嗎」、「跪求Jennie分享Coachella穿搭」、「這麼辣不分享高清照行嗎」。Jennie無論是出席時尚活動的華麗裝扮，還是介紹自己家的居家服，又或是穿上特殊設計的衣物，都能完美駕馭，曼妙身材更令一票女粉絲當作努力目標，恨不得成為像Jennie性感又時尚的女人。

Jennie不僅私底下行程受到關注，公開的成績也非常亮眼，她除了獲得4月女團成員個人品牌評第一名，日前還出席知名眼鏡品牌聯名的系列活動，畫面中她換上一身平口黑裙，看似剪裁簡單，其實從上包覆到下，襯托出傲人S曲線以及直角肩，再以抓皺布料緊貼白皙肌膚，穿搭效果凡人很難駕馭。