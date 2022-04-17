【愛傳媒馬滌凡旅美隨筆】為了17日要出遠門，緊張了好幾天。本來好好的人，一想到馬上又要搭飛機，心裡就一陣發毛。不但心跳加快，血液更加速的狂奔。

又來了，怎麼飛了幾十次，但還是揮不掉呢？怎麼又來了呢？

每次這種情形發生的時候，我就不斷深呼吸，讓自己不要緊張。可是不論如何，那一段往事就越是會再一次的浮上眼前。碰到這種情形，只有深深地吸一口氣，閉上眼睛，深呼吸、深呼吸，不斷地告訴自己深呼吸，幾乎都得折騰好一陣子，才能夠從冰冷的記憶中慢慢恢復。

應該是1981年的事吧？

那時正是「吉利公司」剛開始沒多久，員工只有我、和一個送貨工人 Joe。

我工作的大樓，座落在肉類批發市場New Market Square 的二樓裡面。

由於業務的關係，市場內所有的公司，出貨、營業時間都非常、非常早。一般到了中午以後，整個大樓，就只剩下我一家公司仍在營業了。

在哪兒，每次只要進了貨倉，就有一種與外界完全隔離的感覺。再加上偌大的「步入式冷凍櫃」（參看照片）就在辦公室的正旁邊，吵雜的馬達聲，整天轟隆轟隆的，更讓你沉浸在自我的世界裡面。

有一天下午，大約6點多吧，工人 Joe 送完貨，回到公司，交接清楚之後，我要求他做回家前的最後一份工作，那就是把白天剛剛送來的60箱海產，放進冰櫃。

也不知道過了多久，Joe 進到辦公室來說：Sarinna，我通通歸好了。冰櫃的門，我沒有關，方便妳等一下去檢查。

說完，他往大門走去。我呢？因為正在聚精會神地打電話，所以也沒怎麼理他。

掛了電話，很自然拿了收貨單，我走進了冰櫃，帶上了門，開始專心核對所有不同海產的種類、尺寸和箱數。

終於整理完畢，我凖備出去，繼續我當天未做完的工作。

呀…呀…怎麼回事？為什麼門推不動了？完全推不動了呢？

再來一次！，要命了怎麼回事？真的完全推不動？

先閉上眼睛，冷靜的回想一下一怎麼一回事？

對了、剛才Joe 為了方便我進冰櫃，故意一直把冰箱的門開著。60箱海產，大約用了他20-25分鐘的時間放進冰箱。

平常我都是幫著他，一邊核對，他一邊往裡搬。今天因為我在電話上⋯糟糕⋯這前後半小時的時間，肯定是門上吸附的碎冰，融化成水？

我進去後，把門用力一關，當然就自動給吸住了？？

這可怎麼辦才好呀？馬上回頭，踩著二個疊起來的箱子，爬到高一點的地方，試圖看看，能否勾到冰箱控制開關處，可以關掉冰箱。

這時才想起來，我這冰箱，當時因為公司初創業、手頭拮据，一切從簡，所有設備，都是最陽春的。

沒有直接通警局的警鈴、沒有可以關掉的冰櫃壓縮機的開關，更沒有從裡面可以往外推的門把⋯我真的是做夢也沒有想到，有人居然會笨到把自己反關在冰櫃裡的一天。

老天爺！這會子，我環顧四周，除了一箱箱冷凍的海產以外，還是一箱箱冷凍的海產。冷氣不斷地從櫃頂的風扇吹下來，昏黃的燈光 為，被一股吹不散的霧氣籠罩著。壓縮機馬達震耳欲聾，轟隆 轟隆的聲音越來越大，我心跳的速度也跟著越來越快了。

儘管我不斷地試圖鎭定，可是我面對的只是光滑滑的一片不銹鋼門。

怎麼搞的？怎麼會沒有把手呢？怎麼推也推不開？毫無動靜！

馬達聲震耳欲聾，我越來越冷，開始跳上跳下，試圖保住我的體溫。漸漸的，手已經越來越麻，越來越沒有知覺了。雙腳呢？好像踩在一大堆的細針上面、刺痛的不得了。

怎麼推、怎麼撞這扇倒楣的門，就是絲紋不動。

眼淚開始不聽指揮往下滑，死亡的威脅突然湧進了腦海。真不甘心，我還這麼年輕呢！

可憐的女兒才一歲，馬上就要沒有媽媽了⋯我可憐的父母，作夢也不會想到，在異鄉，在美麗的波士頓，居然還來個白髮人送黑髮人。

他們會把我葬在哪裡呢？

Jimmy 一定會宣布、孩子不能沒有娘、肯定馬上再娶！

新的太太，會不會像傳說中的後母一樣？欺負Jenny呢？

可憐剛剛才準備就緒的公司，就這樣無疾而終了…..

思緒澎湃洶湧，我還有好多、好多的事沒有做呢！我不甘心、真的不甘心！

在此同時，四面八方轟然下來的冷氣、不由得我不去面對現實。

每一秒鐘，都是無止境的等待。也不知道過了多久，終於我放棄逃生的希望，開始往絕望的路上去想了！

跳累了、凍僵了、完全動不了。

我無助的靠在門邊、坐在冰凍的箱子上面。

此時此刻的我，還是死要面子。左思右想，為算了，還是擺好一點的姿勢吧。

想到明天早上，這肯定是個大新聞的。

真是倒楣，不知道認識我的朋友們會怎麼想呢？

這傢伙肯定是平常做多了壞事、才會用這種方式翹辮子，居然會被這樣子活活凍死、真是天下奇聞！

實在是太丟臉、太沒面子了！

想到這裡、昏昏沉沉的我，開始胡思亂想了，翹個二郎腿吧？也許這樣會比較有美感一點？

是右腿在上呢？還是左腿稍抬，這樣比較有立體感呢？

雙手呢？ 該怎麼擺呢？要不要托著下巴？還是⋯還是緊抱雙膝？

是否要面帶笑容呢？

如果笑得太厲害，融冰解凍時會不會走了樣呢？

人真的很奇怪，到了這個地步之後，反而我心不再慌，人也不再抖起來了。乾脆往門邊一靠，擺個美姿，開始等死。

也不知道過了多久，迷迷糊糊之中、突然聽到悉悉索索的聲音。哎呀，好像有人？不⋯不可能⋯

辦公室的大門一關，任誰也進不來的。除非我從裡面打開才行。不⋯不是作夢⋯我真的聽到有聲音⋯那⋯那⋯有可能嗎？會是誰呢？

突然一想，對了，唯一的可能、就是剛才Joe 走的時候，我在打電話，對了，我沒有像往常一樣跟著他去鎖門。

一線生機突然湧入腦海，我開始努力的喊⋯用力的喊…用盡我全身的力氣喊⋯可是聲音卻是小到連我自己也聽不到⋯

平時拎50磅一箱的蝦，都難不倒我。現在、此時此刻，我卻連拿五磅的小散盒，都非常的吃力！

記得好清楚，兩隻手很吃力的捧起一盒身旁5磅裝的干貝、對著門一直敲⋯一直敲⋯一直敲⋯

醒來時，我坐在水泥地上、靠在一大袋、一大袋的麵粉旁邊，幽幽地⋯慢慢地睜開雙眼⋯首先映入眼簾的是一對湛藍 、深邃的眼睛。

完蛋了、難道我已經在天國了不成？

再仔細一看，是Joe!

已經離開了的他，突然想起來忘了打卡，又專程回來，順便倒一杯每天走時一定帶走的咖啡，而公司咖啡壺就在冷凍櫃的旁邊⋯今天一切的日常行程、因為這60箱蝦的到來，弄得亂七八糟⋯⋯

一個月之後，我去南部買乾貨，在飛機上，我走進了狹窄的洗手間。就在鎖門開燈的那一霎那、突然莫名的恐懼開始向我襲來、嚇得我手足無措、緊張得連門都打不開了！

趕緊拉鈴，驚動了所有的空中服務員，大家聚集在外，隔著門七嘴八舌的指揮我如何打開門？

但是一點也沒有用！

越緊張我就越打不開，全身不斷地發抖，最後打開的那一霎那、因為過於緊張，我差不多要昏倒了。

往後的數年，我再也不敢一個人獨自在房間裡。

除非有人在門外等，否則我絕對不敢一個人上洗手間，或走進任何有門的地方。

記得有一次，我跟媽媽和妹妹一起出門，我永遠是最後一個上飛機的。不知道為什麼，那次上機後，我看到機艙內，坐了滿滿的人，我突然越走越怕，最後終於轉身拔腿就逃離飛機，害得當時還沒有手機的妹妹到了目的地，怎麼也找不到我。

之後我再也不敢坐飛機了，直到好幾年後，有一次為了要陪孩子們去迪士尼，我堅持坐巴士搖過去。

媽媽說，妳一定非得克服這個問題，更不可能一輩子永遠不坐飛機，永遠不出門的！

說的也是。我輕輕告訴我自己：妳不能一輩子這樣、一定得試著走出這個陰影。

下決心之後，我開始自己練習深呼吸的方法，經過了好長的一段日子，我終於慢慢地克服了在室內及坐飛機的恐懼感。

可惜的是，因為疫情的關係，兩年沒飛行的我，一月中，在等待起飛Cancun 的機上，就在飛機移動的的那一霎那，突然，無名的恐懼感向我襲來。無可奈何之下，逼得我只有報告空姐，放棄前往的決定。整個飛機為了我而轉回停機坪。

離機場回家的那一霎那，想到我那麼多年建立下來的勇氣，居然在一瞬間消失無蹤，真的是難過到極點，一直哭到家！

也許有人會覺得，妳怎麼這麼無聊？這種不關緊要的事，還值得寫嗎？

可是妳絕對無法想像，能夠一個人坐在這裡，跟紙筆一起回憶這一段、我連想都不敢想的往事，對我說來是多麼、多麼、多麼大的一個挑戰？

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