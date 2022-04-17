新竹縣新豐鄉松林國小18日暫停實體授課1 天。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

新竹縣新豐鄉松林國小18日暫停實體授課1 天。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

新豐鄉松林國小因密切接觸者班級超過10班，且採檢結果尚未出爐，為防疫考量，該校4月18日全校暫停實體授課1天。校方也在網上公告，依據教育局指示，該校涉及某安親班相關案，接觸者超過10班，18日需預防性停課1天，不過全體教職員工18日正常上班。

松林國小公告表示，是否回復實體課程需等待篩檢結果，18日將於校網公告，請全體師生家長注意最新消息。停課期間之課程以線上混成教學為主，採按表授課方式進行。

校方也請家長提醒孩子於正常上課時間進到各節課的線上課程進行學習，並留意孩子在家線上學習狀況，依照相關防疫規定做好防疫工作。

新竹縣暫停實體授課，學校、班級數及日期如下：

新豐鄉

◆松林國小／1名學生確診，該班4／13（三）到4／22（五）暫停實體授課10天。因密切接觸者超過10班級，採檢結果尚未出爐，全校4／18（一）暫停實體授課1天。（4／17、17：00更新）

◆山崎國小／3名學生確診，其一密切接觸者相處班級超過10班，全校 4／16（六）至4／25（五）暫停實體授課10天。

◆小狀元補習班／因山崎國小3學生確診，累積3班級暫停實體授課，全校4／15（五）至4／24（日）暫停實體授課。

◆聚集德非營利幼兒園／10名同班幼生確診，該班4／12（二）至4／21（四）暫停實體授課10天。

◆學府補習班／因松林國小1名學生確診，該班級4／13（三）至4／22（五）暫停實體授課。

◆忠孝國中／1名學生確診，該班4／12（二）至4／21（四）暫停實體授課10天。

◆新豐國小／1名學生確診，該班4／12（二）至4／21（四）暫停實體授課10天。

◆牛津補習班／因新豐國小確診生就讀，該班4／12（二）至4／21（四）暫停實體授課10日。

◆仰德高中／2名學生確診，全校即日起至4／18（一）暫停實體授課。

竹北市

◆薇恩幼兒園／1名學生確診生影響，其中1班4／15（五）至4／24（日）暫停實體課程。

◆六家國小／1名學生確診，該班自4／15（五）至4／24（日）暫停實體授課10天。

◆育澤補習班／因六家國小1確診生就讀，該班自4／15（五）至4／24（日）暫停實體授課10天。另經疫調，增1班進行採檢。

◆博愛國小／1名學生確診，該班自4／13（三）至4／22（五）暫停實體授課10天。

◆華聖頓美語班／因博愛國小1確診生就讀，該班自4／12（二）至4／21（四）暫停實體授課10天。

◆紐約幼兒園／1名幼生確診，該班及接觸班級共2班，4／9（六）至4／18（一）暫停實體授課。

新埔鎮

◆北平華德福實驗學校／1名學生確診，該班4／14（四）至4／23（六）暫停實體課程10天。

芎林鄉

◆芎林國小／1名學生確診，該班4／9（六）至4／18（一）暫停實體授課10天。

◆冠希補習班／因芎林國小確診個案，該班4／9（六）至4／18（一）暫停實體授課10天。

湖口鄉

◆信勢國小／1名學生確診，該班4／12（二）至4／21（四）暫停實體授課10日。

◆佳欣補習班／1名學生確診，該班4／12（二）至4／21（四）暫停實體授課10日。採檢全為陰性。

◆新湖國小／1名學生、1名老師確診，全校4／9（六）至4／18（一）暫停實體授課10天。

◆弘承補習班／新湖國小確診個案，該班4／9（六）至4／18（一）暫停實體授課10天。