26歲的淇淇罹患先天性罕見疾病，血管淋巴瘤導致她左側下肢病變、長期疼痛，須不斷進出醫院手術，充滿疤痕，近日她成功在群眾募資平台募得贊助經費，舉辦展覽、講座，將自己的罕病生命故事歷程與大眾分享。（摘自臉書／謝瓊雲台中傳真）

台中市后里區26歲的淇淇，罹患先天性血管淋巴瘤，導致一出生就先天左腿異常，從小到大頻繁進出醫院，就學期間、寒暑假都得在病房中度過，她以自己的名字諧音為名，在臉書開設粉專「JC＋7」，分享記錄自己的心情點滴，近日更以策展人身分開展，透過展覽與講座，分享自己對抗罕病的生命故事與歷程。

因為罹患先天性罕病，淇淇失去左腳腳趾，左側臀部、大腿至左腿也都充滿令人怵目驚心的疤痕，一次次的手術開刀、痛楚，卻沒有讓罕病好起來，同學們正常的生活、運動與旅遊，都是令她奢望無法參與的體驗。

淇淇表示，童年都是在冰冷的手術房與病房度過，每次的手術都努力反抗、不願意最後卻只得妥協，身體的限制與束縛，讓她的身心像是長年被禁錮囚牢中，在怎麼不甘心，傷還是在。她的敏感，讓家人手足也過得很辛苦，如今雖然傷還在，但自己終於慢慢學會面對與接受。

淇淇指出，因為自身疾病等人生經歷踏上療癒之旅，在與心交流，累積心的勇氣與力量後，會發現這些痛苦、傷痕終將成為人生中最可貴的禮物；因此決定將26年來的一路與身體對話、療癒，並且認同與重生的生命故事歷程記錄下來與大眾分享。

她說，策展是過去2年參加后里區公所社區營造計畫─公民審議與青年創意提案中獲選執行的有聲書計畫之一，透過勸募平台獲得許多贊助回想才能實踐，期待觀展後的大家對生命有不一樣的解讀，讓更多身處生命黑暗幽谷中的人也能感到被療癒，將她所獲得的支持、幫助與愛，協助他人蛻變成那個美好的自己，願意重新面對、審視自己的人生。

《SELF》JC生命藝術分享展自本月16日開展，展期至月底30日，遞減在台中市天目城5樓展出，每周末下午還有講座分享，均為免費入內參加。