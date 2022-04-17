舞台上的舞者互彈橡皮筋、被繃帶綑綁，在又驚恐、又刺激的狀態下，感受壓力的耐受度。舞蹈空間舞團推出作品《談彈》，運用橡皮筋、繃帶等具有彈性的物品，以幽默詼諧的方式，演繹現代人面對壓力時，欲拒還迎的彈性人生。

主創者包括編舞家黃于芬、空間與燈光設計師黃申全和服裝設計師林璟如。黃于芬表示，這部作品是她在面對疫情、博士論文和擔任新手媽媽多方壓力下所誕生的作品。

黃于芬擔任舞蹈空間舞團舞者長達十年的黃于芬，曾兩度代表舞團赴歐參與國際共製，長時間的旅歐經驗，促使她開始創作，曾獲國藝會「新人新視野」及文化部「表演藝術結合科技跨界創作」計畫支持。

藝術總監平珩觀察，「每個舞者對被橡皮筋彈的反應不一樣，從中舞者也更加了解自己對壓力的看法和耐受力，過程中充滿興泛和恐懼。」平珩表示，橡皮筋也是台灣人生活中隨處可見的物件，包便當、綁東西都會用到，「而橡皮筋也像壓力一樣，拉得太開、太滿，就會斷掉，是很有創意的道具。」

平珩表示，黃于芬一直是很勇於拓展自己的舞者，「她剛來舞團的時候，當時被分配到一支舞，是要和男舞者從頭到尾嘴唇碰嘴唇跳完，那時候她還沒結婚，但那時的男友、現在的先生也鼓勵她勇於嘗試。後來她也做學術研究，現在也成為獨當一面的編舞家。」

《談彈》整部作品演出方式包括7名舞者互彈，帶有遊戲特質，中段還有舞者會坐上滑板車，在推拉之間實驗壓力，服裝設計也和彈性與拉力有關。演出將於5月26日至29日，在舞蹈空間舞團演出。