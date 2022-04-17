日籍女星佐藤麻衣2014年帶球嫁台塑集團長孫王泉仁，育有愛兒「小王子」，近年卻傳出婚變，麻衣獨自帶兒回日本生活，但日前已親自發聲「沒有離婚」。看著兒子本月上小學，今（17日）麻衣在社群平台分享自己的每日行程表，從早上6點忙到深夜11點，笑說最後都「累爆睡著」，兒子念幼稚園時，她甚至累到「不小心睡在客廳」。

麻衣今（17日）在IG限時動態公開「孩子進國小、日本媽媽（我）基本行程表」，每天6點起床邊保養邊煮早餐，7點半吃完後洗碗洗衣再送孩子出門，8點半回家打掃，10點結束早上大戰，稍做休息後， 13點半接兒子返家或送補習班，小孩做功課的期間，麻衣也不得閒，16點準備晚餐、接兒子下課，18點吃完晚餐後緊接著洗澡，20點半哄兒子睡覺，21點過後才是她的自由時間，「23:00睡美容覺，其實是累爆睡著。」

接著，麻衣也分享兒子上幼稚園時，得要更早起床，莫約清晨5點40分醒來並準備煮便當和早餐，8點半送兒子到幼稚園後，9點10分返家做家事，10點穿插一堂瑜伽課，11點結束後準備煮午餐和晚餐，12點飽餐一頓後，13點半到幼稚園接兒子，再送去上補習、運動課或音樂課，下課返家後，母子倆吃完晚餐，陪兒子寫作業、玩耍等，於20點半哄睡覺，21點麻衣做家務、準備明日便當的菜色等，再利用瑣碎的時間保養、看雜誌、追劇、跟朋友聊天等，常常累到不小心睡在客廳，「凌晨1點醒回到臥房睡覺…早上5點40起床…這4年的每一天。」

事實上，麻衣3月中旬就曾透露4年半下來，每天都會早起做兒子的幼稚園便當，不過4月兒子就要上小學了，只剩下2次做便當的機會，令她感到依依不捨，負責任的態度被大批網友盛讚是好媽媽。