國內本土疫情確診病例持續攀升，已連續三天破千，國民黨文傳會副主委林家興痛批，衛福部長陳時中宣布相關不合理規定，卻還有空抨擊於在野監督立場提出改善建議的國民黨「可能要把批評稍微整理一下」，傲慢心態一覽無遺，應該先整理一下自己是要專心防疫還是忙選舉。

林家興表示，面對今年疫情升溫，政府防疫指引不但持續模糊，也「超慢部署」才準備要跟上世界趨勢，走向所謂流感化處置，卻又在近日突宣布參加旅行團、進入健身房須接種3劑疫苗，造成民眾及業者極大反彈。

林家興指出，國民黨是站在人民角度，為民眾爭取應有的權益，因而提出快篩試劑價格不合理，廠商是否惡意哄抬價格需請政府機關採取積極態度調查，蔡政府也應該儘速提出快篩試劑領用的相關配套措施。

他強調，指沒配套的「與民爭劑」會變成缺貨亂象，人民更加惶恐，也引發媒體及輿論關注並報導更多類似情形，並非陳部長所提及的「與民爭利」，更沒有相互矛盾，請陳部長務必在接獲批評時更應該將思緒整理清楚，虛心接受他人指教，不要以為自己是在選舉。

林家興表示，中央流行疫情指揮中心日前宣布，於4月22日起，參加旅行團須接種3劑疫苗，因未事先與業者溝通，業者與人民都無所適從，陳時中部長甚至為此道歉，另外對於民眾要到健身房運動也必須施打三劑疫苗的問題，同樣引發健身房業者公會及有健身習慣的民眾強烈不滿。

他認為，國民黨必須協助人民發聲，替大家向陳時中部長發問，如果餐廳、公車等大眾運輸與容易群聚場所都沒有要求三劑，為何健身房需要？難怪被民眾批評為「這些做相關政策的人都在冷氣房裡決策，都沒有健身，」強制作出此種荒謬規定，根本與社會脫節。

林家興呼籲蔡政府，請將專業放在政治之前，別再忽視人民的聲音，甚至持續以粗暴防疫，標準不一的方式引發民怨、徒增民眾困擾，陳時中及蔡政府除了道歉之外，更應該儘速改進相關防疫作為，守護國人的健康與生命安全。