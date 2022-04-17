謝姓男子晨跑，發現跑車內冒煙，救出女駕駛還澆水滅火。（翻攝謝志強臉書）

屏東謝姓男子今（17日）一早在台1線枋山段晨跑，經過451公里處發現路邊一輛日系雙門跑車冒煙，原以為是枯枝起火，再多看幾眼發現煙是從車內冒出、車內竄火焰，恰巧同部落一名陳姓男子路過，協助謝男將女駕駛抱出車外並滅火。事後謝男在個人臉書PO文「今天是耶穌復活節」，也許是上帝的安排，讓平常沒有跑這條路線的他遇到，順利救下人車。

謝姓男子在網友PO文表示，一早晨跑往枋山路線紓壓一下，回程在台1線451公里處，發現海邊一台跑車好像在冒煙，因為角度問題，以為是後面枯掉樹枝冒煙起火。不過越看越不對勁，再認真看一下，發現車內冒煙出來，上前查看隱約看到車內有著火。

當下謝男攔車請求協助與證人，以確保自身安全，剛好同部落陳姓男子上班經過，停下來協助一起幫忙。打電話報警後，由陳男錄影存證，謝男將女駕駛抱下車，並用保特瓶澆水滅火。

謝男感性說：「今天是耶穌復活節，也許是上帝的安排，平常我沒有晨跑這條路線，早上讓我碰到這個事情，也順利把人、車都救起來。」。

據枋寮警方表示，今天早上7時許接獲報案，立即到場處理，37歲林姓女子已被一名晨跑路過的謝姓民眾救出，該名女子意識清楚、身上無外傷，送往醫院救護。據悉女子昨晚獨自一人從中部開車南下，因心情不佳才有輕生念頭。

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