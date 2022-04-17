以色列政府表示，以色列自製的雷射防禦系統在最近的試驗中，成功攔截下迫擊砲、火箭彈和反坦克飛彈與無人機等威脅，這套系統將被命名為「鐵樑」(Iron Beam)，這是沿用先前防空系統「鐵拳」(Iron Fist)、「鐵穹」(Iron Dome)的命名原則。

RAFAEL’s Iron Beam High-power Laser System Completes Live Tests Against Steep-track Threats

防衛新聞(Defense News)報導，這項武器研發消息是由以色列總理貝內特(Naftali Bennett)親自發布，他說：「這聽起來像是科幻小說，但卻是真實的。鐵樑的攔截全過程無聲而難以查覺，而且它們第1發的成本僅為3.50美元左右。」

雷射防衛系統意示圖，利用雷射光的高溫引爆或燒毀、致盲來襲的砲彈、無人機。(圖/Rafael Advanced Defense Systems)

以色列政府是在上周四發布這則消息，正好是以色列-加沙戰爭週年紀念日，去年的現在，加薩執政的哈馬斯激進組織(Hamas)向以色列發射4,000多枚自製火箭彈，而以色列的報復也相當兇狠，炸平了不少大樓，還包括美聯社的駐加薩大樓。

評論認為，這項公告是以色列向各方敵人(包括大敵伊朗)發出的一個訊息：以色列的防衛能力再次提升，請不要輕易挑戰。

以色列依靠自製的鐵穹防禦系統來攔截各種火箭彈、迫擊砲，攔截率達到 90%，取得了巨大成功。但官員們表示，每1枚的鐵穹攔截飛彈都很昂貴，成本很高。貝內特曾說過，加薩所發射的土製火箭彈成本不過幾百美元，而但鐵穹要花費數萬美元來發動攔截。

鐵樑是在上個月於內蓋夫沙漠進行測試，以色列國防部發布了一小段示範影片，展現成功攔截火箭、迫擊砲和無人機的情況。不過影片經過高度剪輯並配上音樂，內容並不完整，大概只看到迫擊砲彈被雷射點燃自毀，以及無人機被燒毀機翼而墜落的過程，還無法確定雷射武器是否可以擊毀速度更快的反坦克飛彈。

貝內特在今年2月份表示，以色列預計將在一年內正式使用該系統。