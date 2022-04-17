今年全球第52個「地球日」主題為《投資我們的星球》(Invest In Our Planet)，環保署結合政府、民間團體及企業等單位17日於台北市大安森林公園兒童小舞臺舉辦「2022地球日-響綠生活 蔬食無痕家庭日」活動，呼籲全民一同展開投資地球的行動，從地球日組織倡議的52項綠行動，連結環保署「全民綠生活」政策，讓民眾瞭解如何從食、衣、住、行、育、樂、購等「綠生活」行動來投資地球。
「2022地球日響綠生活 蔬食無痕家庭日」結合「綠色旅遊」、「綠色飲食」、「綠色消費」、「綠色居家」、「綠色辦公」及民間團體推動的環境議題活動，適逢星期假日，許多大朋友小朋友紛紛到場透過休閒娛樂的方式，檢視自己環保愛地球盡了幾分力量。環保署希望藉由環境教育改變民眾的觀念，減少過度或不必要的消費行為，進而減少環境的污染及資源耗損，以真正解決現今的問題。
現場全民綠生活宣導攤位區以情境的方式讓民眾感受如何規劃吃在地、住放心、玩開心的「綠色旅遊」；透過「綠色辦公」「綠色居家」主題互動遊戲，讓民眾深入的瞭解空氣、水、土壤、環境用藥的重要性；而「綠色消費」除了教導民眾如何選購綠色產品外，還分享延長電池使用壽命的小妙招，讓民眾節能減碳還能省荷包。此外在「綠色飲食」中也教導民眾吃天然、當季的原型食材及響應「惜食行動」。
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