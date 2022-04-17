新冠本土疫情連日破千例確診，疫情也難以避免地燒進演藝圈；曾是黑澀會美眉的藝人賴瀅羽，近日也因染疫確診住進檢疫所，她在社群平台上坦言，一切來得太快，加上不知道事前要準備什麼，因此感到十分無助。賴瀅羽除了分享隔離後的生活，也為粉絲整理出「確診保命包」內容物，包括止痛藥、血氧機、清冠一號等，網友看了都大讚超有參考價值。

賴瀅羽昨(16日)在臉書透露近況，自己從上週日(10日)開始連續腹瀉5次，當時她以為是新吃的酵素所致，沒想到隔天開始伴隨著頭暈、咳嗽、痠痛、無力等症狀，賴瀅羽先是進行自主隔離，在這期間她做了2次快篩都是陰性；但吃了一天的綜合感冒藥情況都沒好轉，接著賴瀅羽收到有工作人員確診的消息，為了安全起見她前往醫院做PCR篩檢，最終確定自己已經「陰轉陽」確診。

賴瀅羽坦言，因為沒有接獲匡列通知，她感到很疑惑：「我不是那種需要被服務的心態，而是我不知道自己應該做什麼」；直到週三(13日)晚上才有相關人員打電話關切，並將她移至檢疫所。賴瀅羽指出，檢疫所不是醫院，所以不會有醫護每天巡房關心、叮囑妳要吃藥等等，東西都要自己帶好。

賴瀅羽也分享了她自己所整理的「確診保命包」，提供給大家參考，以防確診隨時被移送來不及準備，居家隔離也能日常備用：

1.退燒藥、退熱貼（退燒用）

2.止痛藥（頭痛、神經痛、關節痛）

3.綜合感冒藥（流鼻涕、喉嚨痛…）

4.驅異樂 （蕁麻疹 過敏）

5.清冠一號

6.維他命B、維他命C、維他命D

7.益生菌

8.溫度計

9.血氧機

賴瀅羽補充，溫度計及血氧機檢疫所會提供，居家隔離則要自備，至於清冠一號可以向檢疫所申請，若事發突然來不及準備，可以請親友協助購買。最後賴瀅羽還透露，自己被送進檢疫所的前幾天其實「狀態非常不好」，每天都哭著睡著，很感謝幫她加油打氣的親朋好友，以及檢疫所的工作人員、網友們與醫護人員，她說：「希望這個分享可以幫助大家，我們一起加油。」，網友看了都大讚超有參考價值。

此外，有網友在留言中針對賴瀅羽為何沒被匡列一事提出異議，表示可能因為疫調確診者記憶有誤，被認定沒有直接接觸，或是屬於輕症所以沒被匡列，而賴瀅羽則回：「你想太多了單純就是慢而已。」沒想到開啟兩人互相筆戰，網友進一步反駁：「並不是好嗎？妳以為疫調不用時間？」最後遭賴瀅羽霸氣回：「我是本人你還要跟我爭論？」強調自己與公司12個人一起造冊，8個人同天確診，不可能不知道接觸狀況。