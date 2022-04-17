為烏克蘭祈福，台灣和波蘭音樂家今天下午舉辦音樂會，並將票房收入扣除必要支出後，全數交由外交部捐贈給烏克蘭，作為急難救助之用。（李欣恬攝）

為聲援烏克蘭，今日下午在國家音樂廳有一場特別的音樂會，由指揮家吳曜宇帶領台北愛樂合唱團與青年管弦樂團，還有女高音林玲慧、男中音陳翰威，波蘭鋼琴家劉愷孟、小提琴家金昫祈，一連演奏多首曲目，最後一首曲目也以烏克蘭語演唱詩歌《為烏克蘭祈禱》，為戰火中受苦的人獻上祈禱。

波蘭台北辦事處處長高則叡在致詞時表示，從布查及其他烏克蘭城鎮的照片，使人聯想到人類史上最黑暗的時期，「無情的侵略者犯下的暴行，罄竹難書，民主合作的伙伴並肩站在一起是非常重要的。至今有450萬烏克蘭難民在歐洲找到避難所，其中，有近300萬的難民在波蘭家庭中找到自己的位置。」

高則叡表示，希望聆聽波蘭與烏克蘭偉大的古典音樂傑作，將眾人的心連在一起，「這些作品的作者也身在動盪的時代，經常流放在外，無法返回自己的家鄉。最重要的，我要表達對台灣及其人民，對烏克蘭、波蘭及其他國家的烏克蘭難民，所給予的人道援助，以及慷慨捐助，致以深深的感謝，在這艱苦的時刻各位真摯的情誼與幫助，將永遠留存，謝謝各位。」

烏克蘭遭受俄羅斯無情砲火侵襲至今超過一個月，逾四百萬人民被迫逃離家園，其中過半被鄰國波蘭收容。波蘭台北辦事處為響應難民援助，與台灣外交部、文化部以及台北愛樂文教基金會合作，舉辦「為烏克蘭祈福—Solidarity With Ukraine慈善音樂會」，未能到現場聆聽的觀眾，現場錄影將於4月23日晚間8點在公視各網路平台全球播出，並在當天晚間11點，於公視頻道《公視表演廳》節目播出。