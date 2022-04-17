日圓兌1美元匯率最近一個交易日15日走貶0.8％至125.37，為3月28日以來最大單日貶幅，創下近20年的新價位。在美元指數衝破100、歐元又跌至1.08關鍵位的情況下，今年3月來已三度下修目標價的外銀交易室，認為日圓匯率可能出現大幅度技術性修正的機會，但由於亞洲利率仍面臨利差壓力，日圓超跌程度將很難估算。

貨幣政策分岐帶來利差，是此波國際匯市走向跌破外銀分析師眼鏡的因素之一。星展集團投資總監辦公室指出，預期美國聯邦基金利率在2023年時將升至3％。相反地，歐洲央行（ECB）和澳洲央行（RBA）的貨幣政策正常化步調仍落後美國與英國。日本和瑞士央行在2022和2023年仍然不會升息。在相對的基礎上，可以估測，直到2022年底美元仍受到支撐。

星展集團研究部據此再次調升對美元的預估，也反映日圓兌美元的走貶壓力，日本官方密切關注目前疲軟的日圓走勢。星展集團指出，市場除了擔心口頭干預變成實際干預外，亦擔心美國公債殖利率進一步上升可能進一步影響股市並拖累日圓交叉盤走低。渣打財富管理3月下旬對日圓的看法，還停留在避險工具的角色，預計日圓將在戰爭引發的通膨危機中表現出色，可能在中期內回落至115，實際上日圓匯率也需要走強，才可能降低昂貴能源進口的影響。

然而，15日美元兌日圓一度觸及2002年5月以來的記錄126.30處，出現極端的市場部位和技術面衝突，大幅修正的風險浮現。渣打財富管理提醒，日本企業對日圓極度疲弱的不安情緒可能正在提升，技術面強烈顯示日圓極度超賣，日圓空頭部位和偏空情緒過熱。由於美元兌日圓近期上行空間有限，若匯率回頭到125以下，可能朝123.40進行修正。