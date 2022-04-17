統一獅17日在台南主場迎戰中信兄弟，獅隊浪費4局領先優勢，終結者陳韻文「關門」失敗讓比賽進入延長賽，之後兩隊一路纏到到12局，12局下獅隊1出局攻佔滿壘，許哲晏敲出左外野飛球，三壘跑者林靖凱回本壘得分，但兄弟提出挑戰，遭改判出局，獅隊總教練林岳平抗議摔帽遭趕出場，兩隊最終5比5握手言和。

兄弟今天將德保拉升上一軍，把洋捕手福來喜下放二軍，德保拉主投6局投出7次三振、2保送，被敲7支安打、失3分（2責失），退場時仍是敗投候選人。

獅隊7局打完取得3比2、1分領先，8局下潘武雄代打敲出3分炮，將領先優勢擴大至4分，眼看勝利即將到手，但陳韻文卻「開劇場」，被首棒打者許基宏敲二壘安打後，又連續投出2個保送形成滿壘，王政順敲出生涯首安帶有2打點，將比分追到1分差，兄弟再靠王威晨高飛犧牲打追平，也讓比賽進入延長賽。

12局上打完雙方仍是5比5平手，已經立於不敗之地的獅隊12局下1出局後林靖凱二壘安打開啟攻勢，陳重羽內野滾地球造成三壘手失誤，形成無人出局、一三壘有人局面，此時兄弟選擇故意保送胡金龍面對許哲晏，原本以為許哲晏的左外野飛球將形成再見高飛犧牲打，獅隊球員也衝上場灑水慶賀，沒想到兄弟提出電視輔助判決後改判，最後兩隊以和局作收。從贏球變成和局收場，「餅總」衝上場與裁判進行言語溝通，最後因抗議衰帽遭驅逐出場。