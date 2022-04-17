台中市政府18日星期一起將重啟聯合洽公區，將一般洽公民眾人流動線，限縮在各市政大樓的1樓與地下1樓區域，洽公電梯也與員工電梯區隔分開，1樓洽公區周圍並設置物流交付專區。（台中市政府秘書處提供／謝瓊雲台中傳真）

台中市政府18日星期一起將重啟聯合洽公區，將一般洽公民眾人流動線，限縮在各市政大樓的1樓與地下1樓區域，洽公電梯也與員工電梯區隔分開，1樓洽公區周圍並設置物流交付專區。（台中市政府秘書處提供／謝瓊雲台中傳真）

台中市政府18日星期一起將重啟聯合洽公區，將一般洽公民眾人流動線，限縮在各市政大樓的1樓與地下1樓區域，洽公電梯也與員工電梯區隔分開，1樓洽公區周圍並設置物流交付專區。（台中市政府秘書處提供／謝瓊雲台中傳真）

台中市政府18日星期一起將重啟聯合洽公區，將一般洽公民眾人流動線，限縮在各市政大樓的1樓與地下1樓區域，洽公電梯也與員工電梯區隔分開，1樓洽公區周圍並設置物流交付專區。（台中市政府秘書處提供／謝瓊雲台中傳真）

防疫超前戒備，面對國內疫情延燒，台中市政府18日起將重啟聯合洽公區，台灣大道市政大樓、文心第二市政大樓和及豐原陽明市政大樓，民眾僅能在1樓與B1出入，2樓以上為僅限市府員工進出的管制區，一般民眾若欲上樓參加會議、訓練與活動，須出示開會通知等證明文件才能放行。

台中市長盧秀燕說明，去年3級警戒就曾實施分艙分流措施，因此市府人員都非常熟悉；18日周一起，洽公民眾僅限在1樓，禁止進入各局處辦公場域，避免人流動線增加傳播風險。

洽公民眾與市府員工動線分艙、分流，乘坐使用的電梯也完全分開區隔，都有設置清楚鮮明的告示指引。各市政大樓2樓以上空間，均為僅限市府員工進出的管制區域。

秘書處表示，重啟設置聯合洽公區，由各局處派專人輪值進駐服務，可縮短洽公時間，降低民眾非必要接觸風險，亦確保公務運作順暢，提醒民眾進市府洽公，務必配合現行防疫措施，全程佩戴口罩與實名登記，勤洗手或消毒雙手。此外，1樓也設置物流交付專區，方便物流人員統一安心交貨。

秘書處強調，後續將隨時視疫情狀況調整，全面加強戒備，減少人員接觸流動。各市政大樓均持續定時消毒公共空間、用餐與洽公空間，並使用防疫隔板，亦鼓勵民眾多利用線上申辦或電話洽詢，以縮短臨櫃洽公時間。