台中市和平區吳姓男子，去年7月趁隔壁國小女童放暑假獨自在家，兩度趁家長不在，上門對女童上下其手，撫胸摸下體，女童嚇得逃到附近雜貨店，待母親下班後哭訴「阿伯亂摸我」，母親氣炸報警提告，台中地院審理後依妨害性自主罪，將侵入住宅對未滿14歲女子為強制猥褻的吳男，判處4年6個月徒刑。全案得上訴。

根據判決書，去年7月23日周五晚間6點多，吳男未經同意侵門踏戶走進女童住處，趁無人在家，在客廳對女童毛手毛腳，先是勾肩搭背，接著又趁機將手放在女童胸部撫摸，一路摸到大腿內外側和褲底，甚至還將手指伸入女童內褲內撫摸下體。

吳男食髓知味，時隔短短2天，又在同月25日周日下午1點多故技重施，這次他將女童直接帶到女童房間，伸出狼爪拍拍女童屁股，再大膽將手伸入女童上衣內撫摸胸部，再往下撫摸下體。

兩度被強制猥褻得逞，女童嚇得立刻逃出房門、奪門而出，飛奔到附近藍姓男子經營的雜貨店內向大人求助。藍男得知吳男竟對僅就讀國小六年級的鄰居女童伸出狼爪，安撫女童要她安心留在店內等媽媽下班。女童母親當晚下班前來接她回家時得知此事氣炸，立刻帶女童就醫驗傷，報警提告。

檢方根據女童說詞，將吳男依加重強制猥褻、加重強制性交兩罪嫌起訴，吳男坦承侵入女童住宅後未經同意即對女童強制猥褻，但辯稱並未將手指插入下體陰部，僅在外面撫摸。

審理法官根據女童幾次說詞不一，且醫院驗傷證明診斷，女童陰部、肛門或其他部位均無明顯外傷，認為加重強制性交罪罪證不足，不成立。

台中地院法官審酌，被告未尊重女童性自主決定權，對其為加重強制猥褻行為，令人髮指，其犯行對女童身心靈健全造成難以磨滅之傷害與陰影；考量被告犯後坦承犯行，並與女童母親達成調解，迄今已數度匯款賠償對方，故作如上量刑。

★中時新聞網關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。