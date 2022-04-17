中國與泰國價值10億美元的3艘S26T潛艇軍售大單，或將因德國嚴格執行歐盟對華武器禁運政策，無法獲得英國勞斯萊斯旗下德國MTU公司的柴油發動機而告吹。

據《多維新聞》報導，S26T潛艇系中國海軍現役主力常規動力潛艇039A型（北約代號元級）的出口型。039型常規動力潛艇北約代號宋級，是中國上世紀90年代在吸收西方潛艇技術基礎上研發的一款潛艇，039A型之於039型號雖只差了一個字母卻幾乎是兩款裝備，因而039A最初曝光時外界稱其為041型，北約賦予其元級新代號。

039A型與039型最大的區別在於039A型採用水滴造型，排水量高達3600噸，目前僅次韓國島山安昌浩級、日本蒼龍級與大鯨級排水量。最新的039A型已經搭載中國自主研發的新一代AIP推進系統，戰鬥力得到提升。在039A型基礎上，中國推出了縮小尺寸、不帶AIP系統的出口型S20，帶AIP推進系統的出口型S26。

報導指出，S26型的第一個出口用戶是巴基斯坦，用與梟龍戰機類似的方案進行合作，4艘從中國出口、4艘在巴基斯坦建造。泰國是S26型潛艇的第2個出口用戶，2015年參與競標的有德國蒂森克虜伯的209型潛艇、俄羅斯基洛級636型潛艇、中國S26型潛艇、韓國現代重工PPT產品HDS-500RTN，最後由中國S26T得標。

時任泰國副總理普拉威曾公開解釋，中國得的原因是「價格最便宜」，按照2017年簽署的訂購一艘、保留增購2艘的權利，3艘總價10億美元來看，相比巴基斯坦的單艘5億美元確實便宜。

報導說，軍火的價格定位本就非常複雜，其中及政策與配備。泰國在採購S26T潛艇時，特別提出要求採用德國MTU公司的MTU-16V-396SE84柴油機，正是這個柴油機現在卡主了整個軍售合同。

報導表示，中國上世紀80年代就開始引進MTU技術發展柴油機用於汽車、裝甲車、坦克與艦船，全部都已實現國產。由於無法再獲得德製MTU柴油機，俄羅斯從中國採購國產化NTU船用柴油機用於裝備「暴徒-M」導彈護衛艦，中國自用039A型潛艇與出口巴基斯坦的S26P也裝備了國產化的MTU柴油機。

中國最初曾向泰國建議採用國產版本的MTU柴油機，但泰國堅持要MTU原廠。據媒體披露，在德國禁運之下，泰國總理日前仍堅持採用MTU柴油機。分析人士猜測，由於受疫情影響泰國經濟狀況並不好，泰國政府恐怕是想以此解除採購和約，並盡可能少乃至不賠付違約金。然而，第一艘S26T潛艇已經開建多時，中國造船廠前期投入想必不少，泰國政府想毀約止損，中國造船廠目前也需要止損，最後恐怕又是一場政府層面的博弈。