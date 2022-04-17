有家長帶小孩回校篩檢，拍下人潮擠爆桃園某國小門口外。（翻攝自臉書記憶八德）

天啊，篩檢擠爆人了！新冠肺炎持續破千例，有位家長拍下桃園市某國小校門口外人潮擠爆，從該家長拍下的照片可見，校門口外聚集逾百名家長，甚至還有家長牽著小孩一同站在校門口外；據網友表示該校因有確診孩童，正在實施分流採檢；其他網友見此「盛況」罵爆「讓人身心俱疲的場景」、「這個有分流嗎」。

一名家長在臉書社團「記憶八德」發文，他拍下假日某國小門口現況；圖中可見逾百名家長們聚集在某國小門口，等待自己的小孩篩檢出來，甚至還有不少家長牽著孩童在校門口外等待篩檢。

有家長帶小孩回校篩檢，拍下桃園某國小校內篩檢情形。（翻攝自臉書記憶八德）

貼文一出，網友罵爆，「為什麼要擠在那等，看起來有的還全家出動」、「為什麼當初有一個班級確診時，不積極處理，搞到現在全校做PCR檢測」、「這個有分流嗎」、「這樣的大群聚看到了真是無言阿」、「真的是剉勒等」、「女兒說我們會不會因在這群聚而確診」、「天啊！篩檢擠爆人了」、「盛況堪比運動會」、「讓人身心俱疲的場景」、「這個有分流嗎」。

另外還有網友提供學校的「非全校」停課通知書，其通知書說明「有確診個案班級」、「密切接觸學生」停課一星期，其餘班級正常上課；今(17)日下午5時在活動中心設立採檢站，對全校師生採檢，「五、六年級，17:00至17:30」、「三、四年級，17:30至18:00」、「一、二年級，18:00至18:30」；文末也提到桃園環保局已在4月15日學生放學後，入校完成校園內外的消毒，並持續加強消毒工作。