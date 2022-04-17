桃園龍岡米干節2天活動吸3萬6千人參與。(觀旅局提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園龍岡米干節2天活動吸3萬6千人參與。(觀旅局提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園市2022龍岡米干節接續水花的慶典，17日以雲南少數民族傳統節慶「火把節」畫下兩天活動的謝幕禮。以火把驅趕蟲害與潑水除污穢都有感謝上蒼，祈求平安的寓意，觀光旅遊局統計，2天活動吸引總人數共計3萬6千人參與。

觀旅局說，火把節是雲南少數民族的重要傳統，燃起火把祈求風調雨順、來年豐收，異域孤軍自金三角撤退來台時也將家鄉的傳統帶來桃園龍岡，揉合各族的火把特色，讓龍岡米干節成為全台不可錯過活動。

每年火把慶典這天，全台的雲南人便會穿上絢麗的少數民族服飾，有彝族、哈尼族、白族等、帶著傳統樂器一同來龍岡米干節參與這場雲南人的盛會，當大家高舉火把圍著篝火盆舞蹈，火盆點燃之時象徵照天祈年、除穢求吉，遊客紛紛高舉相機拍照，感受異域孤軍們來台後仍對傳統文化保存的努力。

龍岡米干節經過周末兩日展現滇緬泰金三角地區的傳統慶典魅力，現場不僅有美食攤位，異域文化體驗區，還有軍事體驗區，讓民眾認識一群曾經為堅守防線的勇軍故事，他們在叢林裡為國而戰，在不同的國度流離最後帶著自己的傳統文化來到台灣，活動會場都可以一窺這群異域孤軍的故事，而如果想要深入了解異域孤軍的撤台過程，一定走訪龍岡忠貞新村文化園區「異域故事館」。故事館坐落在忠貞商圈，雲南米干、泰式美味任你選，還有不可錯過的忠貞市場，可採買異國香料等異國風味美食，是桃園不可錯過的在地文化景點。