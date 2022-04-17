年底登場的台北市長選戰呈現「三腳督」局面，加上近日國民黨桃園市長候選人提名風波，都讓各界高度關注六都選戰過程。國民黨副發言人楊植斗指出，台北市議員羅智強宣布參選桃園已掀起「鯰魚效應」，讓桃園這局愈來愈好看；他還透露，立委蔣萬安預計在議員初選完成後，才會正式宣布參選台北市長。

楊植斗今天(17日)在臉書表示，自己對蔣萬安有信心，國民黨必贏回北桃。羅智強宣布參選桃園市長，已經掀起「鯰魚效應」，潛在候選人衝刺拚聲量，讓桃園新聞躍上版面，促成桃園人關心的議題，桃園這局愈來愈好看，「也祝福強哥，讓他有機會為桃園市民服務」。

楊植斗指出，台北的選情相對較冷，「聽說萬安委員將在議員初選完成後，才會正式宣布參選」。楊植斗發現其他的政黨開始帶風向，稱藍營新人不願找蔣萬安站台，這完全是一派胡言，他直言，自己確定初選時間後，馬上就邀請羅智強和蔣萬安幫他錄製語音拜票系統，他們也一口答應，並向大家推薦自己參選，非常令人感動。

楊植斗坦言，俗話說「大隻雞慢啼」，蔣萬安具備爆發力，等到正式宣布參選後，一定會成為台北市最強母雞。他認為，其他政黨想要見縫插針恐怕沒那麼容易，台北這一局民進黨坐壁上觀、民眾黨虎視眈眈，現在還意圖帶「棄蔣保黃」的風向，但現在民眾黨的候選人大多也是和台北市長柯文哲合照，對北市副市長黃珊珊的信心顯然不足，而正常人也應該不會相信「棄蔣保黃」這一套。