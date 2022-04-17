日本桌球天后福原愛2021年7月和前夫江宏傑離婚後，感情動向受到各界注目；她在社群網站天天分享日常，但近日一張自拍照卻疑似肚子「隆起」，引起網友猜測她是否已「懷孕」？此外，她還被諧星臨太朗爆料，某次搭新幹線時突然被福原愛「搭訕」，原來兩人有意外交集。

福原愛昨(16日)在社群網站上更新近況，透露自己目前已經結束新加坡的工作，並飛回日本的家；抽空打掃家裡時，她意外發現家裡有一面適合拍照的「網美牆」，牆壁上安了一個圓形的鏡子，下方還有一個洗手台，背後還有淺藍色底白色花朵的壁紙裝飾，讓她開心地直呼：「沒想到家裡還有可以拍照的空間」。

福原愛曬出居家對鏡自拍照，但腹部身形隆起引網友猜測是否懷孕。（圖／取自福原愛微博）

福原愛迫不及待分享，馬上曬出一張熱騰騰的對鏡自拍照，只見她穿著一件黑色寬鬆帽T，向後綁起一頭長髮，頂著沒有上太多妝容的居家素顏，卻因衣服的寬鬆顯得她的腹部身形「隆起」，引起不少網友猜測並留言：「是不是懷孕了？」、「胸部跟肚子好像都腫了一圈」；但隨即有粉絲幫忙澄清，認為懷孕是小愛個人的隱私，且這種帽T本來就容易放大身材，妄加揣測是沒有必要的事。

日本諧星組合「EXIT」成員臨太朗日前自爆被日本國寶小愛搭訕。（圖／取自臨太朗推特）

此外，日本諧星組合「EXIT」成員臨太朗日前上節目時曾透露，某次搭乘地鐵時有一名女子上前搭訕他，還脫下口罩表明身分說：「我是福原」；原本他以為是粉絲認出他，但仔細一看才知道對方是福原愛，讓他當場受寵若驚，興奮想著：「是日本國寶主動找我講話呢！」

臨太朗本來想問對方，是否曾和他在什麼節目中共同演出？發現是福原愛後又驚又喜，還發動搞笑本能，說出撩妹金句：「這是命中註定，destiny！」，結果福原愛聽了尷尬一笑帶過，後來才透露原來兩人在健身房時是同一個教練，因此小愛才會大方地向前跟他打招呼。