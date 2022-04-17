新竹街口攻城獅洋將辛巴再次創造無人能及的「辛巴障礙」！辛巴17日奮勇打了50分鐘，投20中17，罰22中16(22次罰球也是聯盟單場紀錄)，攻下改寫聯盟單場得分新高紀錄的50分，另有32籃板、5助攻、3火鍋，帶領攻城獅123比116延長氣走地主新北國王，更拿隊史新高6連勝，跟聯盟龍頭國王之間勝差僅剩半場。

辛巴此役在內線無人能擋，尤其是因為國王刻意本周輪休湯瑪士，造成國王禁區戰力大損，攻城獅此役也「開箱」新洋將布魯斯法獅，結果他貢獻12分、6籃板，乍看之下數據雖然平平，卻在比賽中接連表演漂亮過人切入動作，也有不錯三分外線水平。

攻城獅本土戰力今天也有所發揮，儘管錯失正規賽最後的絕殺三分球，朱雲豪全場仍投進4顆三分球，貢獻20分、7籃板及4助攻，高國豪15分、6助攻與4抄截，宋宇軒10分，目前攻城獅15勝9敗，跟台北富邦勇士並列第2，且跟15勝8敗的國王之間勝差只剩0.5場。

昨天才在自家主場慘輸台新夢想家39分的國王，儘管楊敬敏今天轟下全隊最高35分，戴維斯也拿24分、11籃板，卻躲不掉延長吞敗命運，連兩場主場輸球關鍵仍在湯瑪士輪休，以及取代麥卡洛位置的第3洋將遲遲還沒抵台報到，接下來國王隨時可能丟掉聯盟龍頭席位。