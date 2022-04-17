曾獲奧斯卡獎「最佳動畫長片」、「最佳原創配樂」的動畫《天外奇蹟》，5月在台灣將有電影交響音樂會，現場將有管弦樂團同步演奏全片配樂，在台灣的演出也是亞洲首演。

《天外奇蹟》導演彼得．達克特表示：「皮克斯一直在嘗試以獨特的視角，觀看我們熟悉的世界。」在《天外奇蹟》中，沒有天賦異稟的英雄，只有平凡的小人物，甚至是不那麼討喜的角色，一個固執孤僻的老人，遇上一心想獲得「幫助老人」獎章的聒噪童子軍，搭乘氣球屋前往夢想之地，隨著一路衝突與合作，展開一場「驚天冒險」。

而整部動畫配上麥可．吉亞奇諾所寫的音樂和知名樂曲〈婚姻生活〉（Married Life），讓看似平淡樸實的日常生活，卻是處處難忘，成為皮克斯電影最經典的經典片段之一，這首歌曲的旋律也因應各種情境變化，貫穿在整部電影中。演出將於5月13日、14日在台北國家音樂廳登場，由鄭立彬指揮長榮交響樂團演出。