蔚藍號貨輪載「南北之星二號」高速客輪首航台中港，今天停靠泊在台中港15號碼頭卸船。（陳世宗攝）

新加坡籍蔚藍號貨輪17日裝載一艘「南北之星二號」高速客輪，首航台中港靠泊15號碼頭卸船，吸引航運界的注目。台中港務分公司說，南北之星二號是由馬祖南北海運公司斥資2億5000萬元打造，從新加坡運回台灣，將開闢台北至馬祖南竿航線，單趟航程只要3小時成為國內海運的新里程碑。

新中旅通運台中分公司經理陳志堅說，由天文海船務公司代理總噸位1萬9454噸級的蔚藍輪，昨日上午9時裝載南北之星二號高速客輪首航台中港，靠泊15號碼頭卸船，下午2時30分利用船上兩支吊桿，將南北之星二號吊到海上，然後開到19Ａ碼頭接受航港局檢查及進行演練再開回馬祖。

南北海運公司董事陳開壽表示，該公司在新加坡打造2艘高速客輪，南北之星一號於去年8月，從新加坡運回台灣；第二艘南北之星二號昨日運回台中港，這兩艘船總噸位各達497噸級、船長49.98公尺、寬8.8公尺，全部是可斜躺式座位，可搭乘298人，航速32節，各斥資2億5000萬元。

易飛網國際旅行社董事長周昀生強調，馬祖藍眼淚奇景享譽國際，如今更已躍升為國人遊離島首選；長年來2至5月份霧鎖馬祖，造成許多返馬鄉親及旅客的不便。

南北之星快輪便捷且快速，台北至馬祖南竿單趟航程僅3小時，載客量可達近300人，運量相當於4架離島班機機型，預期未來每月載客量可突破8000人，每月觀光經濟效益上看7000萬元，年度觀光產值更可衝破8億元，未來將成為台馬交通的一顆閃耀新星。

台中港務分公司說，陸上常可看到「大車載小車」的場景，但對海上船舶而言，因船隻裝載不易鮮少出現「大船載小船」的畫面，讓在港區工作多年的民眾都說蔚為奇觀。