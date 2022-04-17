台北市衛生局晚間又公布29名確診者足跡。（北市衛生局提供／游念育台北傳真）

台北市衛生局晚間又公布29名確診者足跡。（北市衛生局提供／游念育台北傳真）

台北市衛生局晚間又公布29名確診者足跡。（北市衛生局提供／游念育台北傳真）

台北市衛生局晚間又公布29名確診者足跡。（北市衛生局提供／游念育台北傳真）

台北市衛生局晚間又公布29名確診者足跡。（北市衛生局提供／游念育台北傳真）

台北市衛生局晚間又公布29名確診者足跡。（北市衛生局提供／游念育台北傳真）

台北市衛生局晚間又公布29名確診者足跡。（北市衛生局提供／游念育台北傳真）

台北市衛生局晚間又公布29名確診者足跡。（北市衛生局提供／游念育台北傳真）

台北市衛生局晚間又公布29名確診者足跡。（北市衛生局提供／游念育台北傳真）

台北市衛生局晚間又公布29名確診者足跡。（北市衛生局提供／游念育台北傳真）

台北市衛生局晚間又公布29名確診者足跡。（北市衛生局提供／游念育台北傳真）

台北市衛生局晚間又公布29名確診者足跡。（北市衛生局提供／游念育台北傳真）

台北市衛生局晚間又公布29名確診者足跡。（北市衛生局提供／游念育台北傳真）

台北市衛生局晚間又公布29名確診者足跡。（北市衛生局提供／游念育台北傳真）

台北市衛生局晚間又公布29名確診者足跡。（北市衛生局提供／游念育台北傳真）

台北市衛生局晚間又公布29名確診者足跡。（北市衛生局提供／游念育台北傳真）

台北市衛生局晚間又公布29名確診者足跡。（北市衛生局提供／游念育台北傳真）

台北市衛生局晚間又公布29名確診者足跡。（北市衛生局提供／游念育台北傳真）

台北市衛生局晚間又公布29名確診者足跡。（北市衛生局提供／游念育台北傳真）

台北市衛生局晚間又公布29名確診者足跡。（北市衛生局提供／游念育台北傳真）

台北市衛生局晚間又公布29名確診者足跡。（北市衛生局提供／游念育台北傳真）

台北市衛生局晚間又公布29名確診者足跡。（北市衛生局提供／游念育台北傳真）

台北市衛生局晚間又公布29名確診者足跡。（北市衛生局提供／游念育台北傳真）

台北市衛生局晚間又公布29名確診者足跡。（北市衛生局提供／游念育台北傳真）

台北市衛生局晚間又公布29名確診者足跡。（北市衛生局提供／游念育台北傳真）

台北市衛生局晚間又公布29名確診者足跡。（北市衛生局提供／游念育台北傳真）

台北市衛生局晚間又公布29名確診者足跡。（北市衛生局提供／游念育台北傳真）

台北市衛生局晚間又公布29名確診者足跡。（北市衛生局提供／游念育台北傳真）

台北市衛生局晚間又公布29名確診者足跡，案29646、30135、30681、30780、30784、31464、31785、31797、32470、32509、32795、32828、32843、33214、33216、33228、33229、33374、33457、33460、33963、34012、34306、34309、34311、34602、34605、34606。

遍及台北市各大公共場域足跡，曾赴第一果菜市場、饒河夜市、家樂福重慶店、麥當勞等地方，北市衛生局提醒曾造訪與確診者足跡相同場域之民眾，加強自我健康監測，每日定時量測體溫及監測有無疑似症狀，如有發燒、喉嚨痛、咳嗽、流鼻水等呼吸道症狀或腹瀉、嗅味覺異常等症狀，先使用家用快篩採檢，也可至本市7家社區採檢站或醫療機構就醫，如有相關問題可撥打1922或北市防疫專線02-23753782詢問。