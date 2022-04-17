今天在大聯盟場上紅人以2：5不敵道奇，紅人先發投手格林尼(Hunter Greene)主投5.1局失2分吞敗，不過他今天創造一項歷史新紀錄，全場他一共飆出39顆「破百英哩」火球，超越「地表最強投」狄葛朗(Jacob deGrom)上季締造的33顆紀錄，成為大聯盟歷史新高，投球威力仍相當嚇人。

39 (!) pitches 100+ mph. 😳



Hunter Greene set an MLB record in just his 2nd start. 😤 pic.twitter.com/l7C4iy5isG — theScore (@theScore) April 17, 2022

此戰格林尼投了80球，有57球為四縫線快速球，最快球速102英哩、最慢也有98.5英哩，平均球速高達100.2英哩，其中有39顆超過100英哩，幾乎投到手都燒起來，此外他投出單場13顆至少101英哩速球，也創造大聯盟先發投手新紀錄，整場比賽幾乎都用火球對決道奇打線。

Hunter Greene struck out Freddie Freeman with a 102 mph fastball 🔥⛽️



(via @Reds)pic.twitter.com/iGieKInlX1 — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) April 17, 2022

當然格林尼這樣燃燒生命的投球方式不見得有效，他主投5.1局被敲5安打失掉2分，6局時他對上崔伊騰納(Trea Turner)投出98.9英哩四縫線快速球，不料被轟向中外野，因此失掉分數，不過全場仍送出6次三振且沒有保送，代表猛催速球仍具有一定壓制力。

其實今天格林尼並未選擇在生死關頭都丟速球，第3局面對崔伊騰納就用86.9英哩滑球三振對方，第6局也使出90.5英哩滑球讓強打弗里曼(Freddie Freeman)吞下老K，最可惜的是他在此局連續遭巴恩斯(Austin Barnes)、崔伊騰納狙擊失掉2分，在解決弗里曼後被換下場，最終也苦吞敗投。

Hunter Greene was throwing ⛽️ all night.



The @Reds right-hander set an MLB record for pitches over 100 mph with 39. pic.twitter.com/BvFiznNIqQ — MLB Pipeline (@MLBPipeline) April 17, 2022

格林尼今年才22歲，2017年被紅人選上，本季才首度於大聯盟亮相，4月10日他初次登板投球，對勇士比賽主投5局被敲4安打(2轟)失掉3分，有7次三振2次保送，但那場比賽因紅人打線於3局大爆發拿下5分，接著5局再添1分，格林尼幸運拿下勝投，而今天他雖然丟分仍創造新紀錄，生涯起步可說是相當順利。