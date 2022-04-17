我國青年代表陳懷璞（右2）與各國青年代表在海洋大會相互交流及學習。(外交部提供)

環保署長張子敬日前擔任總統特使，率團出訪帛琉並出席第7屆「我們的海洋大會」（OOC），外交部今天表示，全團已經在4月16日返抵國門。經返國進行PCR篩檢，目前出現有2位團員及1位國內與會人士確診的情形，另駐帛琉大使館也有一位人員確診，目前症狀均屬輕症。

張子敬4月15日應帛琉總統惠恕仁邀請，偕外交部政務次長田中光等特使團團員參加海洋保育參訪活動，並與惠恕仁晤談。我國應帛琉政府邀請，特別委派海洋委員會海巡署「台南艦」前往帛琉，在第7屆「我們的海洋大會」期間，與帛琉海巡船艦協同執行海上維安任務。

張子敬4月16日也與帛琉公共基礎建設部長Charles Obichang共同主持升旗典禮，OOC團員、駐帛琉大使館及技術團全員、我國友邦帛琉、聖克里斯多福、聖文森與貝里斯等駐台大使及僑胞代表也都一同出席。全團已經在4月16日返抵國門。

外交部發言人歐江安表示，訪團經返國進行PCR篩檢，目前出現有2位團員及一位國內與會人士確診的情形，另駐帛琉大使館也有1位人員確診。外交部已經在第一時間通知所有團員、機上乘客及相關接觸對象，請他們確實監控自身身體狀況，以及注意採檢結果通知情形。

至於相關檢疫方式，她說，外交部將依據指揮中心及各地方縣市衛生單位的相關規定辦理，妥善落實各項防疫措施。外交部並將協同各相關單位，持續密切注意全團人員的採檢結果及健康狀況，並與疫情指揮中心及相關衛生單位保持密切聯繫，維護全體團員健康。