六都政黨支持度最新民調出爐，年底台北市長選情如何？民進黨台北市議員王世堅近日在節目中表示，民眾對於選舉決定投誰，很大程度取決於兩點，第一是性格，第二是能力，國民黨立委蔣萬安的個性確實是「暖男」，但也確實是「軟男」，他不得罪人、不犯錯，對特定議題卻幾乎是交白卷，這樣的性格面對千頭萬緒的台北市政，他最欠缺的能力，恐怕就是決斷能力。

《菱傳媒》12日公布了一份六都政黨支持度民調，民進黨在高雄和台南的支持度最高，分別拿下32.07%、31.57%，反觀國民黨在這兩都的支持度僅有民進黨的三分之一左右。

同時，國民黨在桃園的政黨支持度也不及民進黨的一半。《菱傳媒》發現，在桃園的客家族群中，有31.9%表示支持民進黨，支持國民黨的比例只有12.86%。《菱傳媒》也指出，國民黨在桃園的提名風波讓支持者「切心」，可能是最大原因。

值得注意的是國民黨在台北的政黨支持度不僅輸給民進黨，還遭遇台北市長柯文哲率領的民眾黨強力挑戰，淪為「老三」；反觀民眾黨因攻下不少國民黨版圖，也獲得年輕選票支持，在台北晉升第二大黨。

但離開台北後，民眾黨在其他五都的支持度大概都落在6.39%到3.99%之間。至於新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕，力保國民黨在新北與台中最大黨的位置，國民黨的政黨支持度還不至於在六都當中全軍覆沒。此外，有43.24%到49%的選民表示自己沒有政黨偏好。

王世堅14日在政論節目「台灣向前行」表示，自己對蔣萬安的看法就是2個字「虛胖」，王世堅說，他認為蔣萬安的高民調是虛胖，現在證實他的一些分析沒有錯，原因是民眾決定投誰，很大程度取決於兩點，第一，是性格，第二，是能力。

面對問題和解決問題的能力在哪裡，也是民眾一貫檢驗候選人的標準，王世堅認為，而蔣萬安的個性確實是「暖男」，但也確實是「軟男」，因為他要當好好先生，所以不得罪人、不犯錯、不做決定，這樣的性格面對千頭萬緒的台北市政，尤其這8年來，台北市政又被柯文哲一陣搓揉之後，大家看得出慘況，雜亂無章，在這樣的市政之下，要提出願景方針，如何治理台北市，這要有相當的對策和決斷能力，而蔣萬安最欠缺的能力就是決斷能力。

王世堅強調，自己不是隨便批評蔣萬安，是因為過去蔣萬安在立委任內，對國防、國家定位等論述，幾乎是交白卷，且對於「轉型正義」的態度也扭扭捏捏，應該是要把態度拿出來的。