立委何欣純陪同林佳儀到黃昏市場掃街及車隊造勢。（林佳儀服務處提供）

立委何欣純陪同林佳儀到黃昏市場掃街及車隊造勢。（林佳儀服務處提供）

民進黨台中市議員初選進入倒數一個月，素有台中市「最強母雞」之稱的立委何欣純，今天特跨區幫林佳儀輔選。第二選區市議員參選人林佳儀說，何欣純是資深前輩感謝她對新女力投入地方政治參選的力挺；何欣純具有全國最高票立委的實力，親和力強又具戰鬥力；力邀何欣純陪同至清水紫雲巖參拜，並進行車隊與黃昏市場掃街。

何欣純指出，民進黨向來都相當重視青年及女力參政，自己也是清水媳婦，來到海線來為清水女兒，也是這次最年輕的參選人林佳儀輔選；希望能夠在山、海、屯區組成「女力大連線」來為台中市政共同打拚。

林佳儀表示，立委何欣純是資深前輩，女力相挺，感謝她對於新女力投入地方政治參選的力挺，何欣純具有全國最高票立委的實力，親和力強又具戰鬥力，因此力邀何欣純陪同至清水紫雲巖參拜，並進行車隊與清水黃昏市場掃街。

何欣純陪林佳儀掃街拜票時，沿路吸引不少人民眾的加油打氣！並鼓勵及勸進何欣純參選台中市長。何欣純表示，民進黨台中市長的人選、人才濟濟，包括立法院副院長蔡其昌、前台中市長林佳龍子弟兵王義川等，全都是黨內優秀的人選，彼此也會良性競爭。

針對民進黨市長人選，何欣純強調，她會尊重中央徵召的機制，自己過去曾經拿下本屆立委全國最高票，相信自己也有一定的支持基礎，面對挑戰及承擔絕對「當仁不讓」。