新冠疫情升溫，台中市南區公所近日傳出有課員確診染疫（案30015），成為台中市首例公務員確診，台中市政府周末兩天加開快打站催出疫苗打氣，台中市議員鄭功進卻提出質疑，變種的Omicron病毒傳染力超強，市府好意在南區加開快打站，由南區公所主責配置人力，恐怕反而成為陰轉陽、群聚染疫另類溫床。

民政局長吳世瑋表示，南區公所快打站的施打作業，援例由水利局及秘書處同仁支援擔任工作人員，因為南區同仁確診影響，主要接觸同仁除已匡列居家隔離，並未與外界接觸，且PCR採檢均呈現陰性，非主要接觸同仁經快篩全數均為陰性，故沒有傳播風險。南區快打站人力短少部分，民政局將緊急協調戶所同仁支援服務工作，避免影響快打站運作，請市民朋友安心。

鄭功進表示，他接受南區選民陳情，反映南區公所有課員染疫，雖然市府是好意設置快打站，但採檢偽陰、偽陽很常見，公所人員在快打站為前來等候接種的民眾服務，免不了讓人心驚驚。他建議衛生局指派相關醫療院所，或其他一級機關派員支援，才不會讓來打疫苗的民眾，反而置身「被傳染」的風險之中。

南區公所確診30多歲男課員（案30015），是在本月8日至10日與親友一同前往小琉球旅遊，返回台中後，12日出現症狀到診所就醫，當天白天還到台灣大道市政大樓惠中樓901會議室開會，當晚快篩陽性，立即赴醫院PCR採檢，13日上午陽性確診。隨後其任職台中某私立科大的親友也在16日公布確診。

吳世瑋強調，市府在六、日兩天加開快打站，為設籍台中市30歲以上市民施打第三劑莫德納疫苗，是為了全力衝刺提升防護力；目前台中確診人數雖是六都最低，但本土確診個案暴增，疫苗兩劑保護力已不足夠，故在疫情恐蔓延的情況下，為保障台中市全市民的安全，加快疫苗覆蓋率刻不容緩。

台中市長盧秀燕今天更提出數據說明，今天上午快打站共計有1萬8622人完成疫苗施打，連同16日，累計已有5萬6008人完成施打，還不包含下午的數字。

她說，截至17日上午8點為止，台中市的疫苗覆蓋率，第一劑已達88.05％、第二劑則為83.10％，而第三劑也來到56.13％，亦即全市已有逾半數市民，完成三劑疫苗接種；她呼籲若周末兩天來不及到快打站接種的30歲以上市民，18日星期一北屯區還有快打站服務，其他區市民帶著通知單，人來就打，提升自我防護力。