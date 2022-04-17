大陸網上流傳一則俄烏戰爭消息稱，因馬斯克的SpaceX公司旗上「星鏈」（Starlink）衛星系統可能或參與了烏軍襲擊莫斯科號導彈巡洋艦，俄方可能因此發動對星鏈的攻擊。俄羅斯執政黨統一俄羅斯黨主席梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）在其官網闢謠稱，該項消息來自於一個在美國註冊的假冒網站，並非該黨官方立場。不過，消息雖然是假的，但想法很新鮮，該黨會考慮一下。

據《觀察者網》報導，一則自稱是俄羅斯執政黨「統一俄羅斯黨」（簡稱統俄黨）官網消息截圖在社交媒體上流傳，有不少西方媒體引用其內容指稱，星鏈衛星激怒俄羅斯，據俄總參謀部的最新數據顯示，星鏈曾協助導引和校正襲擊俄黑海艦隊莫斯科號導彈巡洋艦的烏克蘭導彈，因此統俄黨主席梅德韋傑夫已下令摧毀位於俄羅斯聯邦領土、軍事特別行動區和黑海盆地上空的星鏈衛星，以確保所有參與特別軍事行動的部隊的安全。

對此，統俄黨和黨主席梅德韋傑夫分別在其網站和Telegram頻道上闢謠。統俄黨表示，網上流傳截圖來自一個假冒網站「er-duma.ru」，其IP地址註冊於美國，而該黨的真正官方網址為「er-gosduma.ru」。

統俄黨稱，該假冒網站「包含不準確及詆毀羅斯武裝部隊的信息」，發佈消息不屬於該黨的官方立場，誤導了讀者，俄羅斯通信、信息技術和大眾傳媒監督局（Roskomnadzor）已應該黨要求封禁了該網站。

報導說，統俄黨總委會副書記雷文科（Yevgeny Revenko）表示，這是來自烏克蘭方面的挑釁，他懷疑是烏克蘭內政部長顧問、前國會議員格拉申科（Anton Gerashenko）創建假網站，試圖在關鍵議題上散佈假消息。

梅德韋傑夫在網上也語帶戲謔地表示，「虛假消息會建立一個平行宇宙。特別讓人感到高興的是，（美國）國務院直接為（發佈）關於統俄黨的虛假消息提供資金。」

梅德韋傑夫寫道，「關於摧毀星鏈衛星嘛～很新鮮的想法，謝謝。現在執行還為時過早，但既然有這樣的要求——我們會考慮的。」在發文最後，梅德韋傑夫還加了一個「笑哭」的表情。