在中美監管夾擊下，赴美上市不到一年的中國叫車平台滴滴16日晚間公告，將於5月23日召開臨時股東大會，在表決可行情況下盡快從紐交所下市。中國證監會16日火速回應，這是企業自主決策，與其他美股中概股無關，不影響目前正在進行的中美審計合作磋商。

滴滴於2021年6月底登陸紐交所，但上市不久後，中國國家網信辦同年7月初就以維護國家數據安全為由，對其實施網路安全審查。市場盛傳，中國監管機構以國家數據安全為由，向滴滴高層施壓，要求該公司制定從美股下市的計畫。滴滴2021年底宣布，啟動自紐交所下市、在港交所上市程序。

另一方面，自2022年3月以來，美國證交會（SEC）緊盯中概股審計問題，四度新增「外國公司問責法」預定摘牌名單，共有23家公司遭點名。為此，中方近期頻頻釋出善意。中國證監會主席易會滿4月9日表示，將加快推動企業境外發行上市監管新規落實，保持境外上市管道的暢通，推動中美審計監管合作取得成果。

香港明報報導，滴滴最新公告，為了全面配合中國網路安全審查與整改，在審慎考慮後作出擬從紐交所下市的決定。在完成下市前，滴滴將不會在任何交易所申請上市，意味著該公司將不會先在港交所上市後，才從美股下市。

市場分析，中美正在磋商審計監管合作，中方很有可能會容許美方查核中概股的審計底稿，以維持中資企業在美國上市的地位。而滴滴遭到高壓監管，正是中方擔心滴滴因遠在美國上市，隨時會讓美國監管機構有機會要求其提供中國市場的敏感數據，藉此蒐集中國的寶貴情報。