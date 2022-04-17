吳昇宴擔任台中市少輔會志工長達12年，近期投身戲劇宣導志工，風雨無阻利用下班後晚間參與訓練及排演，配合用戲劇的方式進行法律常識巡迴宣導；還運用自身技能，無償協助戲劇道具的修繕保養。（少輔會提供／謝瓊雲台中傳真）

64歲台中市民吳昇宴曾是留美碩士，返台後2010年創業當老闆，並擔任台中市少輔會志工至今，12年來為迷惘的少年付出不遺餘力，近年更投身戲劇宣導，說學逗唱透過表演，讓弱勢而少學習認識法律新知、了解法學常識，最自豪的是曾幫助吸毒少年與自幼疏離的母親關係和解，團圓重聚，成功拉回一個誤入歧途的迷惘少年。

老家在雲林虎尾的吳昇宴，在家中6個兄弟姊妹中排行老么，食指浩繁，沒錢補習的他刻苦勤學，考上國立中興大學會計系，畢業後邊工作邊存錢完成赴美留學的夢想。因為自己也是出身資源不足的家庭，因而在留學期間，透過教會活動而有了信仰、從而接觸到志願服務工作。

吳昇宴說，返台初期擔任企管顧問、也在大學兼課，2007年開始他先在大新國小擔任安親課輔志工，主要以個人專長，輔導學童數學課程，因為數學不只是運算工具，更能訓練、培養一個人的思考判斷與邏輯能力，進而提升解決問題的能力；2010年創業後工作更忙，但友人告訴他台中市少年警察隊、少輔會招募志工，他便一腳踏入輔導志工至今。

印象最深刻的是，他輔導一名吸毒少年，發現他缺乏家庭親情的關愛，單親的媽媽從小將他託付給外縣市的友人保母家，直到上國中也不打算接回來同住，加上母親交了男朋友，有自己的生活，幾乎很少去探視少年。

吳昇宴展開尋人任務，透過管道聯繫上少年的媽媽，說明少年的現況，讓媽媽知道原來兒子長大還是一直渴望有母愛，最後還親自跟少年道歉，並把他接回高雄同住，母子大和解重新建立親子關係，讓他感動又欣慰。他說，畢竟青少年才是未來的希望、國家的棟樑，救一個青少年，對整體社會的效益很大。

台中市警局少年警察隊表示，台中市少年輔導委員會平均每月輔導個案385人次、諮詢服務223人次，呼籲家長若遇到任何親子衝突、管教問題，可多運用少輔會現場諮詢服務，或輔導專線（04）2583709，讓具備專業及服務熱忱的社工員，提供教養觀念及親職互動技巧，給自己和孩子一個新的改變契機。

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