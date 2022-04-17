台鐵傳旅客遭毆打，鐵路警察上車逮人送辦。

自強號爆互毆！乘客暴走揮拳「車廂內追逐扭打」。

台鐵火爆格鬥！昨(16)日台鐵116次北上自強號發生兩名旅客鬥毆糾紛，身穿黃衣許姓男子拿出滅火器欲阻擋，只見洪姓男子勇往直衝喊著「打給你死」，兩人便扭打在一塊，還波及一旁黑衣服正妹，直到列車長與一名海軍軍人阻止，兩人衝突才落幕；鐵路警察獲報後逮捕洪男，依傷害罪嫌送辦。

爆料公社有名網友分享1部27秒影片，他表示昨(16)日，台鐵116次北上自強號列車第4節車廂，一位「疑似精神異常男子打人」；從影片中可見，一名許姓男子拿著滅火器阻擋並對著一位洪姓男子嗆聲「來啊」，此時，只見洪男往前直衝喊著「打給你死」，口中也狂罵「三字經」，許男不斷後退，一個不小心跌倒，洪男直撲上去，兩人便扭打在一起。

此時，列車長趕緊欲將兩人拉開，洪男還不小心倒在一旁坐在位置上的黑衣服正妹，嚇得正妹直尖叫，最後列車長將洪男拉住，一名海軍軍人站了起來，擋住扭打的兩人，許男趁隙離開衝突現場，洪男還是不斷對黃衣男叫囂。

台鐵自強號發生鬥毆糾紛，兩男從車廂頭一路打到車廂尾。（翻攝自影片）

鐵路警察局高雄分局新營派出所接獲新營車站行車室通報，指116次自強號第4車廂，有旅客毆打同車廂旅客，據了解，洪男疑似看隔壁座位的許男不爽，便徒手毆打他的手部及肩部。

附近旅客見狀趕緊通報列車長，列車長通知就近的鐵路警察新營派出所上車協助處理，員警趕到時洪男正要從第12車廂下車逃離，警員上前將人壓制並帶回詢問，全案依傷害罪嫌移送台南地檢署偵辦。