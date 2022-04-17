張惠妹（阿妹）「ASMR世界巡迴演唱會」昨(16日)晚落幕，在小巨蛋12場馬拉松式嗨唱的背後，有一位鋼琴手默默用美妙樂聲支撐著阿妹，她就是爵士女神音樂家許郁瑛。阿妹演唱會上每當唱完《難搞》、《三月》，都會特別介紹為她伴奏的許郁瑛說：「能跟她合作是我的榮幸，她得的金曲獎比我還多。」而許郁瑛對這次與阿妹的合作也特別興奮，幾乎每一場都在她的臉書分享了自己的感動。

張惠妹4月8日台北小巨蛋開唱「ASMR」演唱會的第6場，她將前5場情歌環節的「紅色玫瑰花朵裝」更換成一套紫色的垂墜罩衫，和伴奏的許郁瑛合作演出《難搞》、《三月》兩曲；介紹許郁瑛時大誇她：「最優秀的鋼琴家，她金曲獎拿得比我還多。」但阿妹一邊誇許郁瑛很美，一個不小心竟踩到對方裙襬，急呼：「我踩到了？不好意思耶！」；阿妹還大方稱讚許郁瑛身上的一席黑色閃亮禮服很漂亮：「我有點輸妳了，我比較素一點。」

張惠妹(右)每一場都鄭重介紹合作的知名鋼琴家許郁瑛(左)。（圖／聲動娛樂提供）

許郁瑛自己對能與阿妹合作也無比興奮，在臉書逐日分享她當天演出的感動，Day2她寫道：「昨晚在台上感受到一股巨大的愛的能量，而 MEI 姊的歌聲與音樂帶著這份力量流動穿梭在整個小巨蛋裡，好美」；Day3還是滿滿的愛：「再次強烈感受到來自 MEI 姊歌聲和音樂裡愛強大的能量，而我也和小巨蛋裡所有的歌迷一起，在這一坨愛裡面被療癒、自在的被釋放、被重新啟動！」；Day4她則分享了與平常素顏的自己迥然不同的濃濃舞台眼妝。

Day5的許郁瑛貼出她戴著耳機，在keyboard與電腦前進行混音工作的樣貌；Day6是一幅舞台特效的遠景；Day7則是經媒體披露，她與阿妹手牽手的照片，揮著右手跟觀眾打招呼的她略顯靦腆，寫道：「旅程進行了一半，非常珍惜每一晚、每一個無法復刻的當下」。

Day8是她在伴奏、阿妹演唱的照片，她笑虧自己：「我… 好像沒看過自己粉絲頁的照片有 2.3K 的按讚數，真是非常謝謝大家的關注呀！」；Day9：「每天的試音是為了晚上能帶來最棒的聲音與演出」；Day10是大螢幕介紹她的美照；Day11她PO出自己黑底綴白網飾華麗舞台裝的背影，搭配兩個哭臉寫道：「離情依依」；Day12最終場她喊道：「每一個當下都是最真實的永恆，愛死這趟旅程了！」白色鋼琴前素裝彩排的她更顯專注認真。

許郁瑛畢業於台灣大學圖資系，是台灣出身、享譽國際的爵士鋼琴家、作曲家、編曲家、音樂製作人，曾擔任萬芳、許哲佩、孫盛希、蔡依林、魏如萱等知名歌手的編曲、鋼琴演奏甚至作曲者；且得獎無數，曾獲金曲獎演奏類最佳作曲人獎、演奏類最佳專輯製作人、最佳演奏錄音專輯、最佳編曲人等9座金曲獎項肯定，成為阿妹此次演唱會彩蛋之一。