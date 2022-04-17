日本媒體nippon.com的報導，義大利國防部長蓋里尼（Lorenzo Guerini）於日本訪問，在與日本外長岸信夫會談時表示，義大利有可能參與日本下一代新戰機的共同開發工作。

蓋里尼與岸信夫在日本防衛省會晤，雙方表示會增進日本和義大利之間的國防合作。他們也重申國際共同防衛，以及反對任何單方面以脅迫方式改變現狀的企圖，主要批評了俄羅斯對烏克蘭的侵略，連帶也反對中國大陸的領土說法。

航空線(Aviacion Line)雜誌表示，雖然原報導只有一句話提到義大利對日本的自研戰機感興趣，但是頗值得分析。事實上義大利目前已參與英國與瑞典主導的「暴風雨戰機」(Tempest Fighter)開發計劃，這是一個類似於美國空軍的下一代空優戰機( NGAD) 和法德西班牙的未來空戰系統(FCAS)的相似。

那麼，蓋里尼部長的這一聲明，對暴風雨計劃意味著什麼？可能不代表什麼，但或許暗示羅馬方面對暴風雨的進展方式有些不滿，因為這不是義大利第一次對未來戰機發表看法。

戈雷特先前曾解釋，義大利選擇加入暴風雨，是因為認為FCAS計畫中，義大利的發揮空間比較少，參加暴風雨可以取得更重要的作用。

考慮到這些說法，義大利表態對日本F-3戰機的興趣，可能暗示英國主導的暴風雨計畫中，出現分工上的問題。

其實英國也多次爭取日本參加暴風雨，特別是勞斯萊斯集團表示，可以提供引擎開發技術援助，不過日本目前還是以石島川播磨重工自製研發的XF9引擎為基礎，目前該引擎交出第1具測試用的原型。