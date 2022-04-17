台北市校園疫情持續延燒，台北市松山區民生國小也傳出有1學生確診，17日起居隔的班級和師生停課10天至4／27復課，其餘全校師生停課7天至4／25復課，改採線上教學。

北市教育局證實，學校1生確診，18日起全校啟動線上教學演練7天，至4月25日復課，各班級皆依課表來上課。