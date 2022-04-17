北市民生國小爆1確診 18日起採遠距教學7天 22:022022/04/17 中時 游念育 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市松山區民生國小也傳出有1學生確診，全校師生停課7天。（摘自Google地圖） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市校園疫情持續延燒，台北市松山區民生國小也傳出有1學生確診，17日起居隔的班級和師生停課10天至4／27復課，其餘全校師生停課7天至4／25復課，改採線上教學。 北市教育局證實，學校1生確診，18日起全校啟動線上教學演練7天，至4月25日復課，各班級皆依課表來上課。 北市中崙高中下周全校線上教學 2天變5天 北市府疫情狂燒！地政局爆確診 明起「強制遠距辦公演練」 #新冠肺炎 #台灣 #疫情 #染疫 #民生國小 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 本土疫情恐燒到9月 專家：確診數達百萬 10:212022/04/17 生活 彰化＋6 男聽阿妹演唱會確診 足跡曝光 15:522022/04/17 生活 宜蘭＋52 喜宴確診累計47人 衍生5接觸者染疫 16:252022/04/17 生活 嘉市＋1 小橘子幼兒園居隔家人確診 已累計6人染疫 12:182022/04/17 生活 《綜藝大集合》男歌手染疫首發聲 親曝身體最新狀況 21:382022/04/17 娛樂 基隆2市場中鏢 林右昌宣布：不會休市、確診攤商停業3天 15:242022/04/17 生活 桃園晚間又增6學生、1教師確診 停課學校一次看 20:442022/04/17 生活 上海昨新增3238例確診、21582名陽性感染者 人數仍處於高位 10:442022/04/17 兩岸 全台首例幼兒重症 家長怕爆盼普篩即刻進校園 18:232022/04/17 生活 老人比小孩更危險 前台大醫揭數字：我非常擔心 13:032022/04/17 生活 瑞芳分局增2警確診 與染疫2線3星警官同樓層 11:412022/04/17 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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