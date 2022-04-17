今早NBA季後賽正式開打，迎來4場精采對決，爵士戰勝獨行俠、灰狼逆襲灰熊、76人痛宰暴龍、勇士狠虐金塊，而其中年輕球員扮演重要角色，馬克塞(Tyrese Maxey)、愛德華茲(Anthony Edwards)、莫蘭特(Ja Morant)、普爾(Jordan Poole)都以22歲(包含)以下球員身分得到至少30分，這是聯盟季後賽史上頭一次。
今天的比賽完全由年輕球員來表現，76人的馬克塞轟下全場最高38分，命中率還高達66.7%，無疑是暴龍最頭痛的點。勇士普爾與灰狼愛德華茲都是生涯首度打季後賽，分別拿下30、36分，皆帶領球隊獲勝，而灰熊少主莫蘭特雖得到32分，但他成為這4人中唯一輸球的，面對灰狼有3人轟下20分以上情況，實在難以匹敵。
76人馬克塞今年21歲，2020年以首輪第21順位被費城挑走，本季出賽75場平均得17.5分，投籃命中率48.5%、外線42.7%、罰球86.6%，完全是球隊檢到的寶藏。勇士普爾22歲，本季出賽76場迎來大爆發，平均能得到18.5分，是克雷湯普森(Klay Thompson)缺陣勇士還能保持水準的關鍵人物。
灰狼愛德華茲年僅20歲，本季出賽72場能得21.3分，曾說NBA「很容易」的他並沒光說不練，正用實力證明自己，賽後他透露灰熊球迷不斷和他噴垃圾話，叫他「坐下」，點燃他的鬥志。灰熊少主莫蘭特22歲，本季出戰57場能轟下27.4分，他飄逸的球風相當吸睛，是聯盟好球常客。未來新世代大旗將由他們扛起！
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